狗狗面相學 英研究：長鼻比短鼻長壽

英國研究稱長鼻小型犬可以活得比體型較大的短鼻狗久。圖為臘腸狗。（路透檔案照）

2024/02/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕一日發表於《科學報告》（Scientific Reports）期刊的一份最新研究顯示，惠彼特犬與迷你臘腸犬之類的長鼻小型犬，能活得比英國鬥牛犬等體型較大的短鼻犬（短吻犬）來得久，原因推測可能與短鼻易導致犬隻嚴重呼吸問題有關。

短鼻扁平臉中型狗 壽命較短

該研究採用英國各地五十八萬多隻狗的數據，目的在於協助打算養狗的潛在飼主確保其所選擇的犬隻品種能健康長壽。研究主撰稿人、英國慈善機構「狗狗信託」（Dogs Trust）的數據經理麥克米倫說，這是第一份探討品種、體型、臉型與公母等各種因素對狗預期壽命影響的研究；結果發現，中型扁臉公犬、像是英國鬥牛犬，短命的可能性是小型長臉母犬、例如迷你臘腸犬或義大利靈緹犬近三倍。

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該研究指出，英國各地一百五十多個品種狗與雜交狗的平均壽命為十二．五歲，其中蘭開夏赫勒犬的平均壽命最長、為十五．四歲，其次是十五．四歲的西藏獵犬以及十四歲的迷你臘腸犬；英國最有人氣的拉布拉多平均壽命是十三．一歲。此外，母犬平均壽命（十二．七歲）稍高於公犬（十二歲），純種狗也能比雜交狗活得稍長─此一結果與稍早研究結果相反。

至於在美國最具人氣的短鼻狗法國鬥牛犬的平均壽命，該研究說，只有九．八歲。先前的研究顯示，扁平臉犬（也稱為扁鼻狗）的短鼻使之更像人類嬰兒，以致讓人類覺得特別可愛與樂於飼養，但短鼻也會導致重大呼吸問題。

短鼻犬易有嚴重呼吸問題

短鼻狗福祉改善組織「短吻犬工作組」（Brachycephalic Working Group）負責人歐尼爾稱，此研究進一步凸顯短鼻犬這種高人氣犬種承受的「健康與福祉危機」，並呼籲民眾養狗前應三思，優先考慮犬隻的健康而非外型可愛；麥克米倫也強調，有意養狗的潛在飼主必須認清，某些品種狗可能得更頻繁上獸醫院。

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