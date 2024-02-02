捍衛南海 菲將採購潛艦「不只一艘」

菲律賓總統小馬可仕已批准菲國軍事現代化的第三階段計畫，包括採購首批潛艦，以強化在主權爭議的南海地區捍衛海權。（美聯社檔案照）

2024/02/02 05:30

〔編譯管淑平、陳成良／綜合報導〕就在菲律賓與中國的南海主權爭議持續升高之際，菲國總統小馬可仕批准菲國軍事現代化的第三階段計畫，其中包括採購該國首批潛艦，以利強化在主權爭議的南海地區捍衛海權。菲國國防部長鐵歐多洛上月指出，第三階段聚焦取得海上和空中的領域意識、情報、嚇阻能力。

菲國武裝部隊發言人巴迪亞一日表示，小馬可仕已批准這項旨在強化軍方海上、空中、偵察和其他能力的現代化方案，「在我們從內部安全行動轉型到領土防禦之際，這些強化措施將有助於增強我們的防禦能力」。

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菲國從二○一三年開始推動軍事現代化，海軍西菲律賓海事務發言人特立尼達一日指出，第一、第二階段現代化「著重陸地」，第三階段的目標，包括強化在西菲律賓海的軍事力量，將反映從內部轉向外部防禦的戰略轉變，「我們會具備一支能夠守護我國領土權和主權的海軍」。菲國認為與中國爆發主權爭議的海域，屬於位於該國西菲律賓海的專屬經濟區。

法西韓義都願供應潛艦

特立尼達說，第三階段現代化計畫估計經費兩兆披索（約一．一兆台幣），將耗時數年進行。他未透露菲國打算採購多少艘潛艦，但是「肯定不只一艘」，法國、西班牙、南韓和義大利等國，都已表達有意願供應潛艦。

菲國海軍上月卅日指出，最新監視發現在該海域集結超過兩百艘中國船隻，其中約兩百艘為海上民兵船，另有十五到廿五艘中國海軍、十到十五艘中國海警船。負責南海防務的菲國武裝部隊西部軍區司令卡羅斯（Alberto Carlos）說，去年在西菲律賓海共監視到四百多艘外國船隻出沒，其中八十五％來自中國，數量增加、也成群出現在多個不同區域，其中以在鱟藤礁（Iroquios Reef或Rozul Reef）、中業島出現的數量較多。

巴紐與澳警務合作協議

另一方面，面對中國影響力與日俱增，南太平洋最大島國巴布亞紐幾內亞與其最大援助國澳洲，也簽署為期四年的安全協議。根據一月卅一日公布的協議，澳洲將斥資約二五○○萬美元（約七．八億台幣）翻新與擴建巴紐警察營房與住所，協助陷入困境的巴紐警隊，同時鞏固兩國長期安全關係。

巴紐外交部長特卡欽科日前受訪時透露，中國去年與巴紐接觸，提出為其警察部隊提供訓練、設備和監控科技方面的援助。但特卡欽科後來表示，巴紐可能會拒絕中國提供的協助，因為巴紐不想重複或損害與傳統安全夥伴澳洲及美國達成的協議。

巴布亞紐幾內亞與澳洲簽署一項新的安全協議，澳洲將斥資數百萬美元翻新和擴建巴紐警察宿舍，強化雙方的「傳統安全夥伴關係」。（法新社檔案照）

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