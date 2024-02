中英對照讀新聞》English-guided sumo shows hit big with visitors to Japan 英語導覽的相撲秀靠訪日遊客大獲成功

2023年7月3日,觀賞日本大相撲餐廳秀的海外遊客開心與前力士合影。(法新社)

2024/02/02 05:30

◎張沛元

In a dohyo ring, Jokoryu, a former komusubi, and Matsunoumi, previously a rikishi in the third-lowest “sandanme” division, prepared to square off to the delight of foreign and other visitors.

前(日本大相撲力士)「小結」常幸龍,與過去是力士位階第三低的「三段目」的松乃海,在土俵中擺好姿勢準備對戰,以取悅來自海外與其他觀光客。

A presenter was seen giving English-only commentary during the Nov. 15 show, including on sumo’s rules and prohibited techniques, while the two wrestlers gave a demonstration on the dohyo.

在(2023年)11月15日的這場相撲秀中,可以看到1名主持人提供純英語解說,包括相撲規則與禁用招術,(前述)2名相撲力士則在土俵中示範。

Non-Japanese participants, in mock rikishi costumes, were later given opportunities to “challenge” the former rikishi. A group-by-group commemorative photo session wrapped up the occasion.

穿上仿相撲力士裝的非日本人與會者,稍後有機會「挑戰」前相撲力士,整個活動大家最後以一組接一組拍攝紀念照畫下句點。

新聞辭典

hit big:慣用語,非常成功。例句:The singer is about to hit big with her new song.(這名女歌手即將憑藉其新歌大受歡迎。)

to the delight of someone:慣用語,令某人高興的是。例句:To her delight, all her enemies are dead.(令她高興的是,她的仇人全死光了。)

