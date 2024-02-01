美阻中侵台 擬分散印太後勤樞紐

美國和澳洲每2年舉辦一次的「護身軍刀」聯合演習，去年擴大為包括英國、日本、印尼、加拿大和法國等13國、3萬多人參與的大型軍演。（法新社檔案照）

2024/02/01 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國為因應中國侵略台灣的可能性，正嚴肅檢視美軍在後勤網絡此一關鍵領域的準備態勢，設法填補漏洞。根據兵棋推演的結論，美國正設法分散在印太地區的後勤樞紐，避免過於集中大型基地，以免成為中國的攻擊目標，癱瘓美軍協防能力。

美在澳建立新裝備庫存地

路透一月卅一日報導，去年美澳主導的「護身軍刀」（Talisman Sabre）演習，除了檯面上的多種演習科目，還有一項較不引人注意的價值：協助建立新的美軍裝備庫存地，存放美軍在演習結束後，留在澳洲的裝備。這些裝備包括約三三○輛車輛、拖車，以及一三○個貨櫃，存放在澳洲東南部班迪亞納（Bandiana）的倉庫，庫存數量足以供應約三個後勤連、至少五百名官兵使用，內容是為未來演習、天然災害，或者戰爭所需做準備。

請繼續往下閱讀...

去年七月美國與多國進行的「機動衛士」聯合演習，空軍機動司令部也在關島等地留下一些裝備。該部行動處長科爾（Darren Cole）說，這些裝備除了有助於救災，「也會在未來可能的衝突中派上用場」。

路透訪問廿多名現任和前任美國官員報導，美軍在太平洋地區的後勤補給，是在一旦台海爆發衝突時，美國所面臨的最大弱點。美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）舉辦的兵推結論認為，中國在台海戰爭中，可能會刻意針對一些後勤節點發動攻擊，炸毀對戰鬥機、軍艦的油料補給，癱瘓美國的海上和空中武力。

因此，美國正設法分散在該區域的軍事後勤樞紐。匿名美軍高層官員指出，彈藥補給是印太地區的頭號優先要務，其次是燃料、糧食和軍備備用零件。美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）指出，「我們已經與該區域其他一些國家達成協議」，但他並未指明是哪些國家。

儘管美國正擴大與菲律賓、日本和太平洋其他夥伴的軍事合作，但也注意澳洲等更安全的裝備存放地點。拜登政府去年七月宣布，將在班迪亞納成立一座臨時後勤中心，最終目的是要在昆士蘭州建立一處「可持久的後勤支援區」。美軍內部文件顯示，班迪亞納的後勤設施可存放超過三百輛車輛、八百個棧板架位。

相較於烏克蘭，美國官員和專家坦承，在支援台灣上的難度更高。數十年來，美軍對後勤的思維是民間企業常見的「及時」模式，以減少庫存和相關成本，提高效率，但在與中國的衝突中，德國蘭斯坦空軍基地之類的大型後勤基地，反而可能成為首要攻擊目標，促使美軍轉為在區域內多地分散、預先部署補給。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法