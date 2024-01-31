強化南海合作 菲越設溝通熱線

國際透明組織公布2023年全球清廉印象指數，台灣排名28，中國則為79。（取自台灣透明組織協會官網）

2024/01/31 05:30

〔編譯陳成良、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕正在河內訪問的菲律賓總統小馬可仕，卅日分別與越南國家主席武文賞及總理范明正會晤，兩國並簽署諒解備忘錄，同意加強海岸防衛隊合作與設立溝通熱線，避免在南海發生意外。小馬可仕表示，越南是菲律賓在東南亞的唯一戰略夥伴，海上合作是兩國關係的基礎。

都與中國海警船爆發過衝突

這項細節尚未揭露的協議，可能會激怒中國。中國已在南海部署龐大的海警船隊，以維護其領土主張。河內和馬尼拉都曾與中國海警船爆發衝突，但過去一年來，中國和美國盟友菲律賓在南海爭議海域頻頻爆發衝突，尤其是在仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁），加劇關係惡化。

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中國海警局指稱，菲律賓廿一日透過空投方式，向擱淺在仁愛暗沙的報廢登陸艦「馬德雷山號」提供補給。對此，菲方未證實亦未否認，但否認與中方達成所謂的「臨時性特殊安排」，中方容許菲方向馬德雷山號提供必要生活物資，「這是中國海警憑空想像出來的，沒有事實根據。」

此外，越南也與菲律賓簽署涵蓋稻米貿易和農業合作的五年協議，越南承諾每年提供兩百萬公噸白米給菲國，確保菲國食品安全。越南是全球最大稻米出口國之一，菲國則是全球最大稻米進口國之一，越南米在菲國進口稻米的佔比高達八十五％。

日德簽ACSA 深化安保合作

與此同時，日本外務大臣上川陽子與德國駐日大使葛策（Clemens von Goetze），廿九日正式簽署自衛隊和德軍之間的「物資勞務相互提供協定」（ACSA），加強兩國在安全保障領域的合作。

ACSA主要是允許不同國家的軍隊，可相互提供包括食物、燃料等一般物資或彈藥、裝備，以及提供運輸、醫療等勞務的協定，目的是為了順利推動雙方在安全保障和防衛方面的合作，並提高合作的實效。日本迄今已與美國、澳洲、英國、法國、加拿大、印度等六國締結ACSA，德國為第七國。

日本和德國在二○二一年舉辦首次外交國防「二加二」會談，德國海軍同年派遣巡防艦「巴伐利亞號」前往印太海域，與他國海軍舉行聯合演習，包括與日本海上自衛隊，並參加日本主導的「ANNUALEX-2021」多國海上演習。

另一方面，巴布亞紐幾內亞外交部長特卡欽科（Justin Tkachenko）卅日暗示，可能會拒絕中國協助訓練警察並提供設備的提議，「就算我們沒和中國簽署諒解備忘錄或協議，也不會是世界末日」，重申巴紐仍偏好與美國、澳洲等傳統安全盟友維持關係。

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