聯國難民機構190員工 疑哈瑪斯打手

以色列指控哈瑪斯去年突襲以國時，約190名聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）人員參與綁架和殺戮。（法新社）

2024/01/31 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「路透」、「彭博」等外媒掌握到的一份六頁以色列情報卷宗指出，聯合國「近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（UNRWA）約一九○名員工身兼哈瑪斯或巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織成員，當中更有十餘人參與去年十月七日對以國南部的突襲、綁架行動。

檔案列出其中十一人的姓名和照片，包含一名協助兒子綁架一位女性的學校輔導員；一人參與將一具遭殺害的以色列士兵屍首轉移至加薩，以及協調載運突襲者和武器供應的卡車調度。

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另一名巴勒斯坦人被指參與發生在以加邊境村莊貝里的突襲行動，有十分之一的居民遭殺害；另一人被控涉及對雷姆一座軍事基地和音樂節的攻擊，超過三六○人喪命。

組織10％人員與恐怖組織有關

檔案寫道，「從戰鬥過程中取得的情報資訊、檔案和身分證明來看，如今大概能標示出在UNRWA任職的一九○名哈瑪斯、伊斯蘭聖戰組織恐怖行動者」。一名以色列官員向路透表示，這一九○人為「頑強的戰士」和「殺手」。據信整個組織約十％的人員與哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織有隸屬關係。外交部長卡茲點名UNRWA負責人拉扎里尼應該辭職。

檔案指出，「哈瑪斯利用UNRWA及其活動建立、發展恐怖攻擊」、「應注意的是，UNRWA沒有能力消弭此現象。因為該組織需要與哈瑪斯合作以便持續在加薩走廊的活動及運作」。

以色列的指控已使美、英、德等十餘個國家停止對UNRWA的資金挹注。UNRWA稱已開除部分職員並對相關指控進行調查，但也警告，若沒有重新恢復金援，加薩人道行動將在二月底中斷。聯合國秘書長古特瑞斯矢言會追究任何涉入行動的職員，但也懇求各國基於人道原因繼續資助UNRWA。

巴勒斯坦自治政府總理史泰耶反控以色列的指控是對UNRWA的一次預謀政治攻擊，呼籲恢復對組織的資助。

以特工偽裝進醫院殺武裝份子

此外，三名以色列特工卅日偽裝成醫護人員與平民，進入約旦河西岸城市哲寧的伊本西納（Ibn Sina）醫院，在院內槍殺三名巴勒斯坦武裝份子。以軍聲稱此一行動是要打擊哈瑪斯恐怖份子，但巴勒斯坦當局譴責以軍此一作為令人髮指，觸犯反人類罪，強調根據國際法，醫療設施受到特別保護。

另一方面，由卡達居中協調的以哈停火協商，暫時停火協議架構已經擬定，內容包括女性和兒童人質首先獲釋並讓援助進入加薩地區。哈瑪斯則在廿九日表態，希望達成的是「完全且全面性的停火」，而非僅是短期休戰。

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