1月2起 南韓議員首爾街頭遇襲

南韓執政黨議員裴賢鎮廿五日下午遇襲時，監視器拍攝到的案發畫面。（法新社）

2024/01/26 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓執政黨國民力量黨議員裴賢鎮廿五日在首爾遭一名未成年男子攻擊，後腦流血，被緊急送醫，所幸治療後並無生命危險，意識清楚。南韓執政黨和最大在野黨共同民主黨同聲譴責「政治恐怖主義行為」，總理已經指示徹查。

根據韓媒報導，攻擊事件發生在廿五日下午五時許，一名身分不明的男子尾隨裴賢鎮進入首爾精華區江南區新寺洞一棟建築物後，隨即拿石頭攻擊她，監視器畫面顯示，男子朝裴賢鎮頭部猛打好幾下，裴無力招架倒地，男子仍不放手。裴當場後腦流血，被緊急送到首爾的順天鄉大學醫院。

請繼續往下閱讀...

負責治療的醫院神經外科醫師表示，裴賢鎮頭部傷口長一公分，傷口周邊有些腫脹，醫療團為她縫了兩針，目前判斷無持續出血或者頭骨骨折，也沒有出現腦震盪的症狀，情況穩定，但她表示遇襲後人往後倒地，頭部撞到地上，現仍感到頭痛，因此需要住院觀察。

裴賢鎮在醫院受訪描述案發情況，指有人問她「你是不是議員裴賢鎮？」確認身分後，就用約成人拳頭大的石頭攻擊她後腦。行凶男子當場被警方逮捕，他宣稱自己十五歲。警方表示，由於是未成年人，無法對外公開個人資訊。

月初在野黨黨魁釜山遇刺

現年四十歲的裴賢鎮，從政前曾擔任MBC電視台主播。這是本月南韓第二起政治人物遇襲事件，一月二日最大在野黨共同民主黨黨魁李在明視察釜山時，才遭男子持刀刺傷左頸。李在明在臉書發文，對裴賢鎮遇襲表達感同身受，祝福裴賢鎮早日康復，呼籲「不應容忍政治恐怖主義行為，我們必須徹底堅定回應這些事件」。

共同民主黨透過發言人譴責「威脅民主的政治恐怖主義行為」。趕赴醫院探視裴賢鎮的國民力量黨領導人韓東勳說，從衣服上血跡看來，裴賢鎮流了不少血，他說，這類事件「不應該發生」，要求盡快查明真相、嚴懲。南韓總理韓悳洙表示，對政治人物的恐怖攻擊是「撼動民主基礎的重大罪行」，已指示執法部門徹底調查。

南韓電視台播出執政黨議員裴賢鎮廿五日下午遇襲時，監視器拍攝到的案發畫面。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法