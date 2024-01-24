習近平加強掌權 中國國安部化暗為明

隨著習近平加強對國家的控制，神秘莫測的中國國安部在「反間諜法」去年7月修訂完成上路後，開始發揮更多公共和政治作用。（美聯社）

2024/01/24 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國「金融時報」廿三日報導，隨著中國國家主席習近平加強對國家的控制，神秘莫測的國家安全部在「反間諜法」去年七月修訂完成後，開始發揮更多公共和政治作用，包括推出漫畫來警示國安問題，以及頻繁公開境外間諜活動情形，目的都是提升政治安全。

推出漫畫、公開境外間諜活動

中國國安部日前推出一則廣告影片，開頭是一名特務的影子穿過黑暗的隧道，並有聲音問道：「我是誰？我就是你身邊的這個身影」，象徵這個中國主要情報機構揮別神秘色彩，準備「浮上檯面」打擊顛覆勢力、分裂主義、恐怖主義和間諜滲透。美國形容中國國安部是聯邦調查局（FBI）和中央情報局（CIA）的綜合體，管轄範圍遍及中國社會，包括中央部會和省市分支。美國情報機構認為，中國國安部負責反情報工作，以及中共的政治安全。

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近來，中國國安部愈來愈常公開其調查結果，包括指責英國秘密情報局（軍情六處，MI6）指示一名外國顧問在中國擔任間諜，以及聲稱逮捕一名為美國情報機構工作的中國線民。廿三日，該機構在社群平台「微信」發表「獵豔？獵物！」一文，公布一起中國國營企業關鍵職務人員「李四」在出國考察時前往情色場所，結果被迫加入間諜組織的案件，示警境外情報機構特地安排「獵人」，趁機要脅中國人員提供機密。

該部今年一月更推出名為「神隱特偵組」的漫畫，第一集即示警有「境外組織」盯上中國境內稀有金屬礦藏，國安派員偽裝成登山客前往察看，發現一夥人在提取礦石樣本。該漫畫聲稱，初級礦產品已成全球稀缺的戰略資源，而中國儲備量豐富，因此成為被覬覦的目標。此外，國安部還聲稱，有境外機構以「共享航空訊息」為誘餌，誘使航空愛好者使用其寄送的設備，在中國境內竊取民用和軍用航空數據，藉此警告人民勿淪為「竊密志工」。

McGrathNicol諮詢公司顧問、《間諜與謊言》一書作者周安瀾（Alex Joske）表示，中國國安部更廣泛的宣傳，反映其政治地位的提升，不僅被賦予更多話語權，也獲得可以代表政府發言的政治支持。

中國時事分析網站「中國內參」（China Neican）出版人倪凌超表示，在「改革開放」時期，中國的重點是經濟成長和與貿易夥伴保持良好關係，「但現在愈來愈將注意力和資源轉向國家安全」。在此情況下，國安部扮演更重要的角色，必須讓公眾相信存在真正的風險。

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