襲擊規模縮小 青年運動保證不打中俄商船

美國中央司令部拍攝的照片顯示，他們在阿拉伯海扣押的一艘船隻上，搜出準備運送給葉門青年運動組織的伊朗製飛彈零件。（法新社）

2024/01/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕葉門叛軍「青年運動」為聲援加薩走廊的巴勒斯坦人，頻頻攻擊行經紅海、與以色列「有關係」的船隻，但承諾會確保中國和俄羅斯船隻安全通行。美國總統拜登矢言繼續打擊，直至受伊朗撐腰的青年運動完全停止攻擊行為。

青年運動高階官員布海帝在俄媒「消息報」十九日發布的訪問中表示，只要船隻與某些國家（尤其是以色列）無關，葉門周遭的水域將很安全，「俄中兩國船隻在這個區域都不會受到威脅。我們準備確保他們在紅海安全通行」。但他也強調，對與以色列有任何關聯船隻，襲擊行動將持續。

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布海帝表示，商船遇襲要怪他們無視青年運動要求改變航線的命令，「我們的目標不是占領或擊沉船隻，而是提高那個猶太國家（指以色列）的經濟成本，阻止加薩大屠殺」；且由於美英空襲葉門，這兩國的船隻成為攻擊目標也很公平。

青年運動發言人阿布杜薩蘭另在「路透」訪問中表示，他們不尋求擴大紅海攻勢，沒有計畫攻擊宿敵沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，「目的只是對以色列施壓」。儘管青年運動堅稱他們只針對特定國家船隻發動攻擊，但美國海軍指揮官表示，實際被波及的船隻涉及數十國。

與此同時，青年運動十九日再次聲稱，十八日晚間發射飛彈，直接命中亞丁灣的美國船隻「化學遊騎兵號」。據了解，該船是一艘懸掛馬紹爾群島旗幟、美國擁有、希臘營運的化學品油輪。然而，美國中央司令部表示，這兩枚反艦飛彈並未擊中目標，而是落在船隻附近水域。

一週五空襲 美持續打擊

美軍在過去一週五度空襲青年運動，但拜登坦承並未起到嚇阻作用，青年運動勢必會繼續攻擊紅海船隻，而美國也會繼續加以打擊。五角大廈副發言人辛赫則強調，自一週前美英採取第一輪聯合行動以來，已打擊青年運動廿八處據點及六十多個目標，迫使青年運動「縮小」襲擊規模。

在美國將青年運動重新列為全球恐怖組織後，青年運動最高領袖胡提十八日發表電視談話。（歐新社） 在美國將青年運動重新列為全球恐怖組織後，青年運動最高領袖胡提十八日發表電視談話。（歐新社）

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