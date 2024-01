中英對照讀新聞》Restaurants with bottomless mimosas now charging $50 "vomit fees" 含羞草雞尾酒無限暢飲餐廳 現在收50美元「嘔吐費」

美國有部分在早午餐時段提供含羞草雞尾酒的餐廳,宣布加收嘔吐費。圖為2022年9月日本東京1家酒吧製作無酒精雞尾酒。(路透)

2024/01/19 05:30

◎張沛元

Bottomless mimosa brunches may draw restaurant customers, but the sparkling wine and orange juice cocktails come with an obvious downside: patrons who overindulge and get sick. That’s why some establishments are now tacking on "vomit fees" for customers who throw up on the premises.

含羞草雞尾酒可無限暢飲的早午餐,也許能幫餐廳吸客,但這款由氣泡酒與橙汁混合而成的雞尾酒,有1項明顯缺點:客人會喝過頭與不舒服。因此,有些餐廳業者現在對在該店範圍內嘔吐的客人,加收「嘔吐費」。

One of those spots is the Oakland, California-based Kitchen Story, which has posted a sign that warns mimosa drinkers that they will be assessed a $50 cleaning fee if they throw up in the restaurant, according to CBS station KRON in San Francisco.

根據(美國)舊金山哥倫比亞廣播公司的KRON電視台,加州奧克蘭的「廚房故事」就是這類(加收嘔吐費的)餐廳之一,該店貼出告示,警告飲用含羞草雞尾酒的客人,若在餐廳內嘔吐,將被收取50美元的清潔費。

Another San Francisco-area restaurant, Home Plate, also warns brunch aficionados that they will face a $50 fee for "any incident [incurred] as a result of intoxication."

另一家舊金山地區的餐廳「本壘板」,也警告早午餐鐵粉,(他們若有)「任何因醉酒而(招致)的事件」,將被收取50美元費用。

新聞辭典

throw up:片語,嘔吐;放棄;倉促建造;反覆提及。例句:The patient threw up on his doctor.(男病人吐在他的醫生身上。)

tack on:片語,附加,增加。例句:The hotel tacked on an eight percent service fee.(該飯店附加8趴服務費。)

as a result of something:由於,肇因。

