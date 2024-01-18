控普廷掠奪者 澤倫斯基籲西方續挺烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基16日在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」警告，俄羅斯不會停止侵略烏克蘭，對於擊退俄國入侵，2024是至關重要的一年，呼籲西方國家繼續支持烏國。（路透）

2024/01/18 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基十六日親臨世界經濟論壇並向與會菁英喊話，呼籲西方國家繼續挺烏、警告俄羅斯不會停止侵烏，以及只要滿足烏國提出的維持領土完整與撤軍等條件，對和平談判開放以對；但此議隨即遭俄方反嗆，稱和談沒意義也不會成功，普廷總統則宣稱俄軍占上風，烏克蘭再撐只會被打到萬劫不復。

隨著烏俄戰爭將滿兩年，澤倫斯基面臨的不確定性漸增，包括美國國會阻撓加碼軍援烏克蘭、歐洲強權逐漸對戰事失去耐性，以及拒絕援烏的美國前總統川普恐重返白宮，難怪澤倫斯基在論壇上出言警告，稱二○二四年是在擊退俄羅斯入侵上至關重要的一年，「各位女士先生，今年必須是決定性的一年」。烏國外長庫列巴十七日表示，烏克蘭在二○二四年的第一要務是取得空優。

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澤倫斯基堅稱，援烏問題「只需幾週時間（就能解決）」，並認為能搞定美國國會同意援烏。澤倫斯基此行曾與美國國務卿布林肯會面，布林肯承諾即便國會心存疑慮，華府仍挺烏到底。同日，法國總統馬克宏宣布軍援烏克蘭新一批約四十枚SCALP長程巡弋飛彈與數以百計的炸彈，稱歐洲必須以「不讓俄羅斯贏」為當務之急。

澤倫斯基在達沃斯的演說中還拒絕烏俄停火可能性，他稱普廷是野心大到難以滿足的掠奪者，「我不相信普廷會改變，因為只有人才會改變」。普廷隨即在莫斯科反批烏軍不但反攻失敗，主動權也全握在俄軍手上，倘若此等情況繼續，「烏克蘭的國家地位將遭遇無法挽回、非常嚴重的打擊」。

但澤倫斯基仍對依照烏國條件下的和談抱持開放態度，邀請所有尊重和平與國際法的領導人和國家出席他提議的瑞士和平峰會。俄國外交部隨即在官網上發布評論回嗆，稱舉世皆知澤倫斯基的解決烏俄戰爭計畫無望成功，包括達沃斯論壇與和平論壇這些會議只暴露出與會者間的歧見而非增加支持，「對解決烏克蘭危機沒有意義反而有害」。俄羅斯並未參加達沃斯論壇，亦未明確受邀出席澤倫斯基的和平論壇。

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