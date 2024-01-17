定義頭號敵國 金正恩修憲「收復南韓」

北韓最高領導人金正恩15日宣布，解散祖國和平統一委員會，並要求以修憲定義南韓為「頭號敵國」、「永遠的主敵」，「應在發生戰爭時完全佔領、平定、收復」。（路透檔案照）

2024/01/17 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕北韓官方中央通信社（KCNA）十六日報導，北韓最高領導人金正恩繼上月卅日在北韓勞動黨中央委員會全體會議中，將南韓界定為「敵對交戰國」並宣布正式轉變對韓路線後，十五日又在第十四屆最高人民會議第十次會議進一步宣布，解散祖國和平統一委員會，並要求以修憲定義南韓為「頭號敵國」、「永遠的主敵」，「應在發生戰爭時完全佔領、平定、收復」。

刪除和平統一、同胞等詞

金正恩聲稱，平壤將首爾視為和解、統一對象、同族矛盾的既定概念已徹底消除，如今將南韓完全視為外國和頭號敵對國家。他要求下次最高人民會議審議的修憲內容還包括：兩韓發生戰爭時，北韓應「收復南韓，並將其納入共和國疆域」；刪除第九條「北半部」、「自主、和平統一、民族大團結」等字句。

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金正恩也要求明文嚴禁北韓民眾使用「三千里錦繡江山」、「八千萬同胞」等誤導兩韓為同族的詞彙，並指示加強將南韓視為北韓「頭號敵對國家、永遠的主敵」的相關教育。此外，一九五○年韓戰後至二○○○年南北共同宣言發表前斷駛的鐵路京義線，應將北韓段完全切斷至不可恢復的水準，以完全隔絕兩韓邊境地區一切聯繫條件，並分階段嚴格實施之；應拆除位於平壤南部關口的「祖國統一三大憲章紀念塔」，徹底摒棄「統一、和解、同族」概念。

金正恩聲稱，加強國防力量屬自衛權範疇的正當防衛力量，「只要敵不犯我，我們絕對不會片面發動戰爭」，並強調他曾提及的核武裝「第二使命」：「如果敵人挑起戰爭，我們將全面動員包括核武器在內的所有軍事力量，堅決予以嚴懲」，「徹底摧毀並終結南韓，給美國帶來意想不到的災難和失敗」。

尹錫悅：面對挑釁 加倍奉還

對此，南韓總統尹錫悅十六日則回敬道，北韓前述言論自認其為反民族、反歷史集團，南韓現任政府與歷屆政府不同，面對北韓挑釁將「加倍奉還」。但他強調，北韓政權威脅南韓、北韓居民則否，將提供「脫北者」順利定居南韓社會應有的關注和扶持。

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