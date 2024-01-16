抗衡中國挑釁 菲律賓建設南海9島嶼

菲國在中業島興建的海岸防衛隊據點去年12月落成，配備雷達、自動識別系統、衛星通訊，以及沿海攝影機等技術。（美聯社檔案照）

2024/01/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓漁船和補給船去年在南海不斷遭中國海警船和民兵漁船騷擾，促使總統小馬可仕決心採取行動，維護菲國在南海的權益。路透及彭博十五日指出，菲國軍方表示，將在南海九座島嶼推動開發建設，使這些島嶼更適合部隊居住，提升菲國在南海抗衡中國挑釁的實力。

擴建中業島、馬歡島跑道及港口 以利菲部隊常駐

請繼續往下閱讀...

菲國武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）十五日參加由總統小馬可仕主持的會議後對媒體表示，菲國將在南海九座由菲方控制的島嶼推動建設，除了菲中兩國經常在海域發生衝突的「仁愛暗沙」（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）外，還包括最具戰略意義的「中業島」（菲稱希望島），以及馬歡島（Nanshan islands）等總共九座島礁，計畫設置海水淡化機和通訊設備，讓這些地區更適合菲國部隊居住，當中包括海軍陸戰隊。

菲國一九九九年將第二次世界大戰時期登陸艦「馬德雷山號」拖至仁愛暗沙，以宣示主權主張，目前部署的士兵正是住在艦上。不過，建設計畫不包括重新強化該艦。中業島是南海最具戰略意義的島礁之一，位於菲國巴拉望省以西約四八○公里，鄰近中國推動軍事建設的人工島礁渚碧礁、美濟礁和永暑礁。

仁愛暗沙 擬設燈塔、海洋研究中心

去年十二月，菲律賓武裝部隊發言人艾吉拉（Medel Aguilar）表示，菲國政府考慮在仁愛暗沙建造一座永久性民用建築，例如燈塔或海洋科學研究中心，今後菲律賓便可不再運送軍用補給，而是運送民用補給。仁愛暗沙位於菲國經濟海域，只有菲國才可在當地建造建築。

對此，中國外交部發言人毛寧稱菲方此舉「嚴重侵犯中國主權」，中方將「堅決應對任何侵權挑釁，堅定維護自身領土主權和海洋權益」。

菲國眾議院撥款委員會副主席甘伯斯（Luis Campos）表示，已撥款十五億披索（約九．四億台幣）用於擴建中業島的簡易跑道，並另外撥款八億披索（約五億台幣）給交通部，以在馬歡島建立港口設施，供菲國漁船尋求庇護。

布勞納還提到，小馬可仕告訴軍方，隨著菲國軍隊重心從國內安全轉向領土防禦，要爭取國際盟友的支持，並繼續推動軍事現代化，採購更多艦艇、雷達和飛機，以及取得更多海岸防禦設備，同時還將組建一支應對網路威脅的小組。

菲律賓將在南海9座島嶼推動開發建設，提升菲國在南海抗衡中國挑釁的實力，包括極具戰略意義的中業島。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法