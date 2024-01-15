台灣人拒統 華爾街日報籲中面對事實

（彭博）

2024/01/15 05:30

防北京生事 美應加強西太防禦

〔編譯孫宇青／綜合報導〕賴清德和蕭美琴當選第十六任正、副總統後，收到美國、歐盟、英國、日本等各國政府和政要的賀電，皆讚賞台灣的高投票率和民主進程，但此舉引發中國憤慨，警告各國勿干涉「內政」，甚至刻意發佈軍事演習影片。華爾街日報（WSJ）指出，台灣人民在最近三次總統大選皆「冷落」北京，中國現在必須更直接應對無法說服台灣人接受統一的可能性。隨著美國將在年底舉行大選，為防止北京趁機生事，華府也應立即加強在西太平洋軍事防禦。

各國讚賞台灣選舉 中國警告勿干涉「內政」

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賴蕭配力戰在野兩組對手取勝，各國祝賀聲不斷，但中國外交部或駐外使館立刻向各國提出「嚴正交涉」，譴責各國「違反一個中國原則」、「嚴重干涉中國內政」，重申「台灣是中國的台灣」。中國中央人民廣播電台「微博」十四日更發布四十三秒的軍事演習影片，聲稱解放軍東部戰區海軍某護衛艦支隊，出動多艘艦艇組成編隊，在東海某海域展開實戰化訓練，藉此提升編隊協同作戰能力，恫嚇之意不可言喻。

許多外國媒體在報導台灣大選時，也側重選舉結果恐激怒中國，進而擴大施壓台灣等。然而，華爾街日報十三日推崇台灣人民向中國展示「自治」，顯示北京試圖透過經濟利誘、外交圍困和軍事恫嚇等手段，拉攏或恐嚇台灣人皆未奏效，並指台灣人選出「北京最不喜歡」的總統人選後，全球媒體竟齊聲恐懼，「何不先慶祝這個島國展現出強大的華人民主？」

美學者︰中國經濟促統失敗

研究台灣身分認同問題的美國密蘇里大學哥倫比亞分校歷史學者楊孟軒（Dominic Yang）直言，中共長期以來一直試圖利用經濟整合來吸引台灣人接受統一，「但這已經徹底失敗了」，「北京必須認知到，他們的許多作為已疏遠整整一代台灣人」。

中央研究院社會學研究所研究員員吳介民表示，基於中國國家主席習近平對加強國家統一的強硬態度，北京「在台灣問題上的敘事只能變得更強硬，不可能放鬆下來」，但繼續採取強硬路線將加深台灣人對北京的怨恨，這股怨恨可能已到無可挽回的地步，並使台灣加快腳步，降低受中國脅迫影響的程度。

華爾街日報坦言，賴清德勝選將為一直尋求穩定美中關係的拜登政府帶來些許焦慮，但任何新的不穩定因素都將來自北京，而非台北，拜登政府必須讓中國看到，美國在支持民主盟友時不會退縮。然而，習近平仍不會放棄以任何必要手段奪回台灣，這意味美國必須緊急採取行動，加強在西太平洋的軍事防禦，並以最能阻止潛在入侵的武器，提升台灣的防禦力量。

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