NASA靜音版超音速飛機 可望商用

美國航太總署12日揭櫫靜音版的超音速飛機X-59實驗機，為解除長達半世紀的超音速飛機商業飛行禁令鋪路。（法新社）

2024/01/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國家航太總署（NASA）與航太製造商洛克希德馬丁公司十二日在加州揭櫫推出獨特的實驗性飛機—靜音版超音速飛機X-59，可望讓超音速飛機擺脫近半世紀來因音爆不得從事商業飛行的禁令。

預計今年稍後首航以及首度靜音飛行的X-59，飛行速度預計為一．四倍音速，即時速一四八八公里；機身長卅．四公尺，寬廿九．五公尺，細長的鼻錐幾乎佔整個飛機長度的三分之一，之所以如此設計，就是要的目的在於分散超音速飛行時產生與導致音爆的震波。該機的其他防震波設計，還包括發動機位於飛機頂端，以及機身底側平滑。

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為了進一步增強X-59的超音速能力，工程師將駕駛艙安置幾乎位於飛機長度一半處，拿掉其他飛機上常見的朝前的擋風玻璃。

航太總署副署長暨前太空人梅洛伊在十二日的揭櫫儀式上說，X-59的種種設計是為了使之更安靜，但這實際上也是在提升航空技術以及對超音速飛機本身而言的重要的一步；面對駕駛艙內視野有限的巨大挑戰，研發團隊開發採用高解析攝影機與超高解析螢幕的外部視覺系統。梅洛伊說，該系統具有可能影響未來飛機設計的潛力，因為從工程角度而言，飛機沒有朝向擋風玻璃窗戶可能有利，一如X-59。

航太總署說，X-59一旦完成試飛，將會飛越目前尚未定案的數個美國城市，並蒐集大眾對所產生的噪音意見。美國過去五十年以會產生巨大音爆為由，禁止超音速飛機從事飛越城市上空的商業飛行。

航太總署副署長皮爾斯說，地面實驗室的飛行測試顯示，該署可能設計出一款發出輕柔撞擊聲而非音爆的飛機，且撞擊聲低到足以讓超音速飛機飛越陸地；而實驗機X-59的任務，就是讓在地面上的人來判定可否接受發出的碰撞聲，再將相關數據送交美國和國際監管機構，以解除超音速飛機的商業禁飛令。

洛馬的X-59計畫主任李察森說，預計X-59將在今年春末或初夏之際開始進行的滑行測試；測試時若發現異狀將進行調整或更換零組件，以便進行試飛首航。

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