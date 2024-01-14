英烏簽署安全合作協議 堅若北約

英相蘇納克十二日訪問烏克蘭，帶頭簽署雙邊安全合作協議。（美聯社）

2024/01/14 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國首相蘇納克十二日訪問烏克蘭，提供「空前」安全保證：除了承諾歷來最大幅度的軍事援烏預算廿五億英鎊，也帶頭簽署雙邊安全合作協議，效期十年可延長，在烏國加入北約前，英國未來將引用此約在「第一時間」挺身支援烏克蘭對抗侵略直至最後一刻。

根據英烏十二日協議，兩國將在烏克蘭遭受攻擊的廿四小時內，決定因應之道；除了「迅速且持續」的安全協助，英國將視需求提供烏克蘭橫跨「所有作戰領域」的現代軍備。

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效期十年可延 研究聯合生產軍備

協議也重申，英國「堅定不移」支持烏克蘭主權和領土完整的立場，範圍是烏國一九九一年脫離蘇聯獨立時獲國際社會承認的法定疆界內所有領土。根據協議，雙方將致力提升烏國與北約的協同行動能力、加速烏克蘭往北約標準過渡；在軍工業領域，除了於烏國發展在地生產和維修保養，雙方也將探索聯合生產的可行性。

蘇納克十二日於烏國國會發表演說時表示，英國國防工業「英國航太系統公司」（BAE Systems）以及AMS公司已在烏國境內運作並支援國武裝部隊；而英國新一波廿五億英鎊軍援預算，約有兩億英鎊將用於生產供應烏國的先進軍用無人機，英、烏都有生產基地。

俄國一四年佔領克里米亞後，申請加入北約即成烏國優先事項並在一九年入憲，二二年九月正式申請參與北約；北約各成員國雖樂觀其成，惟盼烏戰結束再入會。但英國當年七月在G7峰會上成功斡旋發表聯合宣言，透過各國與烏克蘭簽署雙邊協議，提供烏國長期安全承諾；一旦烏國再次遭受俄國攻擊，各國將在符合個別國內法的前提下，提供烏克蘭「迅速且持續」的安全協助。

該宣言後來有廿四國家加入，如今英國再度帶頭履行。蘇納克十二日在聯合記者會上強調，他選定烏國做為今年出訪首站，傳達「支持」烏國的強大訊號，因為一旦各國的支持動搖，等同壯大俄國總統普廷及其在北韓、伊朗和其他地方的盟友氣燄。

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