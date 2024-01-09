中國海軍前參謀：曾用飛彈燃料煮火鍋

美國情報顯示，中國軍方貪腐成風；前中國軍官更爆料，共軍部隊濫用裝備費用，甚至曾以飛行燃料煮火鍋。圖為中國「東風-5B」洲際彈道飛彈。（路透檔案照）

2024/01/09 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕《彭博》近日披露，美國情報顯示，中國軍方貪腐成風，導致飛彈裝水非燃料、發射井蓋打不開，使飛彈無法發射等重大缺失，才促使中國國家主席習近平出重手清洗軍方。中國前海軍司令部參謀姚誠對此表示，中國部隊濫用裝備費用的情況特別嚴重，當年他們甚至曾用飛行燃料煮火鍋。

家屬區做飯 從飛機油箱內放油

自由亞洲電台（RFA）昨報導，現旅居美國的姚誠表示，中國軍隊腐敗習以為常，包括請客吃飯、部隊之間互贈禮物的錢都來自裝備部，部隊有的部門沒錢、有的部門要用錢，「首長就要從裝備費裡撥一些過來」、「在部隊時，家屬區做飯，就是從飛機油箱內放油出來，航空用的油做飯，燒起來時火焰是綠色的，沒有一點味道」。

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他說，甚至「在部隊吃火鍋，就把導彈裡面固體燃料，一塊一塊拿出來燒火鍋吃，因為部隊其他方面的保障跟不上。我經常到軍械庫去要這種固體的一小塊圓圓的燃料，我們想燒火鍋時，就拿一塊出來」；用於推動火箭和彈道飛彈在空中運行的固態燃料價格昂貴，但部隊在缺乏後勤保障時，當年只有動用固體燃料燒火鍋，做飯或送人情。

報導引述一名熟悉中國軍方的段姓時事評論者表示，中國軍隊的腐敗現象長期存在，比地方嚴重得多；前兩任中央軍委副主席郭伯雄、徐才厚，以及軍委很多上將級高官陸續出事，中國官方報導都予以披露。

在軍中想升官 都要靠錢鋪路

他表示，在中國軍隊中，校官要升將官、少將升中將、中將升上將都要依靠金錢鋪路，「像類似海外報導的，導彈裡面裝的不是燃料，而裝的是水，導彈發射井蓋打不開」，這種現象雖然還不能完全得到證實、但完全可能存在。

《彭博》報導說，中國火箭軍及國防工業基地內部，廣泛貪腐的程度使美國官員如今認為，未來幾年習近平不太可能考慮採取重大的軍事行動。美國情報也顯示，習近平的權力並未因擴大整肅解放軍而削弱，反而因為他罷黜高階軍官、包括他提拔的人，凸顯他仍穩固掌控中共，並嚴肅整頓軍紀，最終讓中國軍隊做好長期作戰準備。

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