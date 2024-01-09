菲專家︰台灣是中國網攻最大苦主

菲律賓國家安全委員會網路防禦顧問、德拉薩大學副教授歐納直言，中國網路攻擊對菲國的威脅「比水砲更嚴重」。（美聯社檔案照）

2024/01/09 05:30

網路攻擊對菲威脅「比水砲更嚴重」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「彭博」八日報導，菲律賓在南海一直遭到中國海警船和民兵漁船騷擾，甚至用水砲、軍用雷射光攻擊，凸顯菲國海軍力量的弱勢，但菲國面臨的更大挑戰，實為來自於中國政府支持的網路攻擊。菲國專家認為，台灣是中國網攻的最大受害者，可做為借鏡。

據報導，美國網路安全公司「Palo Alto Networks」去年十一月報告指出，中國駭客組織「Stately Taurus」，曾在去年入侵菲國一個政府部門長達五天，當時菲中船隻正好在南海爆發衝突，而該次網攻行動「與中國政府的地緣政治利益一致」。

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網路安全公司「Surfshark」的資料顯示，菲國是全球遭受網路攻擊最嚴重的卅個國家之一，去年第三季有超過六萬名用戶帳號遭到洩漏。例如，國營「菲律賓健康保險公司」去年九月發生大規模資料外洩事件。數週後，菲國眾議院網站也遭駭客入侵。

菲政府網路人才不足 被迫與「黑帽」合作

菲國資訊和通訊技術部副部長伊恩．迪（Jeffrey Ian Dy）表示，菲國政府的網路因應團隊只有卅五名成員，在嚴重欠缺人手的情況下，他們有時還被迫與匿名駭客組織「黑帽」（black hat）合作。這些駭客以前可能曾攻擊過菲國政府網站，但現在願意提供有關潛在威脅的建議。

伊恩．迪表示，在理想情況下，團隊應該有兩百名成員，但資金短缺是主要障礙，「我們只能盡己所能保衛國家」。美國國際開發總署支持的研究直指，菲國缺乏有競爭力的薪資，來招募和留住政府機構內的網路人才。

與此同時，菲國武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）去年十月也宣布計畫招募更多「網路戰士」，來應對幾乎每天都會發生的威脅，其中包括不明身分的外國勢力，「在全球，網路確實正成為戰爭中一個非常重要的領域。新型態的戰士不一定需要有肌肉，我們需要的是聰明而且非常擅長網路的人」。

菲國國家安全委員會網路防禦顧問、德拉薩大學副教授歐納（Sherwin Ona）直言，網路攻擊對菲國的威脅「比水砲更嚴重」，而台灣遭受中國大規模網路攻擊，其經驗對菲國尤其具有啟發意義，「中國正在利用俄羅斯的劇本來對付對手」。

美國國家情報首長辦公室在最新的年度威脅評估報告中表示，「中國目前可能對美國政府和民營企業網路構成最廣泛、最活躍及持續性的網路間諜威脅」。英國國內情報安全部門「軍情五處」（MI5）去年五月也示警，必須留意中國國家級駭客帶來的威脅。不過，中國外交部仍重彈老調，聲稱反對「毫無根據的謠言和誹謗」。

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