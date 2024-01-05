美菲南海二度巡航 中國「插花」

美國與菲律賓3日再度於南海聯合巡邏，中國軍方同日也宣布在南海舉行為期2天的海空「例行巡邏」，雙方較勁意味濃厚。（法新社）

2024/01/05 05:30

美出動卡爾文森號 北京突喊「例行巡航」

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與菲律賓三日再度在南海聯合巡邏，這是兩國在南海緊張情勢升高之際，不到兩個月內，第二次南海聯合巡邏行動。同一天，中國軍方也宣佈在南海進行為期兩天的海空「例行巡邏」。

菲律賓軍方三日聲明，三日到四日為期兩天的菲美南海聯合巡邏，菲國海軍派出四艘船艦、一架多用途直升機和一架反潛直升機。美國出動航空母艦「卡爾文森號」（CVN-70）、一艘巡洋艦和兩艘驅逐艦；「卡爾文森號」去年十二月底才在南海進行海上安全行動。

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這次是不到兩個月內，兩國第二次在南海聯合巡邏。美菲去年十一月底在菲國北部鄰近台灣海域到西菲律賓海、即菲國專屬經濟區內的南海海域，進行首次海空聯合巡邏。菲律賓參謀總長布勞納表示，第二次聯合巡邏代表菲國與美國同盟關係，以及與美國軍方的互通性「顯著躍進」。他說：「我們的同盟關係比歷來更強大，對全球釋放一個訊息，面對區域挑戰，我們在促進基於規範的國際秩序，以及自由和開放的印太地區」。

中未提巡航具體位置 先嗆「實彈射擊」

中國人民解放軍南部戰區三日表示，部署海空兵力在南海於三、四兩日進行「例行巡航」，並警告「任何攪局南海、製造熱點的軍事活動，盡在掌握之中」，聲明並未提到巡邏位置或者演練目標。中央電視台報導呈現北京宣稱的「實彈射擊」和航空器飛過海域、一架噴射機發射飛彈等畫面。

外交部發言人汪文斌四日被問到軍方南海巡航具體位置和目標，並未正面回答，但批評美菲展開「以炫耀武力為目的的軍事挑釁活動」，不利於管控海上局勢和涉海爭端，敦促相關國家停止不負責任的舉動，切實尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，中國將「繼續堅定維護自身領土主權和海洋權益，積極維護本地區和平與安寧」。

這些在南海同時進行的巡邏，時值菲律賓與中國為了仁愛暗沙主權爭議，彼此劍拔弩張一個多月，以及海軍出身的中國新任國防部長董軍剛獲任命。

關鍵防禦區 意圖把南海變中國控制

新加坡南洋理工大學國際關係學院助理教授拉斯卡（Michael Raska）指出，北京正意圖把南海變成「中國控制的水道和戰略咽喉點」，「對中國來說，南海正變成一處關鍵防禦區」，北京同時也正利用這片水域來測試「偵察和監視」能力，來展現海洋勢力存在和影響力。

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