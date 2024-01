中英對照讀新聞》Railway firms turn to AI to shake up lost property search 鐵路公司靠人工智慧將失物招領改頭換面

日本各鐵路公司利用人工智慧來改善失物招領的效率。圖為去年8月旅客在東京車站月台排隊,等候搭乘新幹線列車。(彭博社)

2024/01/05 05:30

◎ 張沛元

Gone are the days when a laborious search by hand is required to locate a missing item at the lost and found office.

得在失物招領處用手費盡找出遺失物的日子,已成為往事。

In May, Tokyo-based private railroad operator Keio Corp. introduced a service that relies on artificial intelligence to sort things out quickly.

(2023年)5月,總部位於(日本)東京的私鐵業者京王,推出仰賴人工智慧來快速挑選出東西的服務。

Kyushu Railway Co. (JR Kyushu), based in Fukuoka, followed suit by starting to provide a similar service in August.

總部位於福岡的九州旅客鐵道公司(JR九州)依樣畫葫蘆,8月開始提供類似服務。

Claimants simply need a smartphone to make an inquiry.

失主只需要1支智慧型手機,即可查詢(遺失物)。

First, they need to enter a description of the lost article, including any defining features, along with a photo, and date and place of loss, via an official account of the lost property search service on the Line free messaging app.

首先,失主得在免費通訊應用程式Line的失物搜尋服務官方帳號,輸入有關遺失物的描述,包括任何明確特徵,以及(附上)1張照片、遺失日期與地點。

The AI system taps into a database to compare the inputted information and selects candidate articles that best match the description.

人工智慧系統利用資料庫來比對(失主)輸入的資料,挑出與(失主的)描述最匹配的備選失物。

新聞辭典

turn to someone or something:片語,開始做某事:求助於。例句:He turned to his family for financial support.(他向家人尋求經援。)

shake up:片語,(通常為做出改進)對…進行大改組(或大調整)。

sort out:片語,整理;挑出;解決;整治某人。例句:He tried to sort out his problems.(他試圖解決他的問題。)

