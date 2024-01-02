紅海護航 英國考慮空襲葉門叛軍

由於伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」持續攻擊商船，據稱英國正考慮對其發動空襲。（歐新社檔案照）

2024/01/02 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕在美國海軍去年十二月卅日於紅海擊沉葉門叛軍「青年運動」三艘武裝船隻的消息曝光後，多方消息指出，英國正考慮對青年運動發動空襲。英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）向「每日電訊報」表示，英方將「毫不猶豫採取直接行動，避免進一步的攻擊，並震懾對紅海自由航行權利的威脅」。

夏普斯說，「不應該讓青年運動有錯誤的理解：我們誓言追究犯下非法佔領、攻擊等惡意行為者的責任」。英國皇家海軍飛彈驅逐艦「鑽石號」（HMS Diamond）已在去年十二月加入由美國領導的紅海護航倡議「繁榮守護行動」（OPG）。目前傳出英國準備和美國發表聯合聲明，向青年運動發出最後通牒，並評估武裝應對的可能性。

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丹麥航運巨擘馬士基集團（Maersk）商船去年十二月卅日航行紅海時，在廿四小時內兩度遭到青年運動攻擊。美軍中央司令部表示，美軍派出直升機擊沉青年運動三艘小艇，擊斃艇上人員。青年運動事後聲稱，在這次遭遇戰中折損十人。這是美軍首度擊斃青年運動成員，但美方迄今仍避免直接攻擊葉門境內的青年運動基地，以免衝突擴大。

以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」戰況方面，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里一日說，以哈之戰預計將持續整個二○二四年，「今年將需要執行更多任務和作戰行動，我們正進行相應的準備」。另一方面，以色列新任外交部長柯恩去年十二月卅一日表示，以國已準備好讓船隻「立即」運送物資至遭戰爭蹂躪的加薩走廊，做為賽普勒斯提議的海上廊道一環，並暗示英、法、希臘和荷蘭四國家可能參與。

若干歐洲和阿拉伯國家過去是透過埃及沿海城鎮阿里什（Al Arish）向加薩提供援助，由於以色列參與監控運輸作業，部分人道救援機構直指造成進度落後。根據賽普勒斯去年十一月首度提議的安排，援助物資會先在賽普勒斯的拉納卡港（Larnaca）接受安檢，再運往加薩走廊海岸，運輸過程不經由鄰國埃及或以色列。若計畫落實，將標誌著以色列在哈瑪斯二○○七年後，首度鬆綁對加薩走廊的海上封鎖。

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