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金融時報預測︰台灣總統換人 不會引發中國動武

英國金融時報預測2024年全球局勢，年事已高的現任美國總統拜登將會連任，前總統川普無緣再次入主白宮。（美聯社檔案照）

英國金融時報預測2024年全球局勢，年事已高的現任美國總統拜登將會連任，前總統川普無緣再次入主白宮。（美聯社檔案照）

2024/01/01 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國「金融時報」去年十二月卅日刊文預測二○二四年全球局勢。台海方面，「台灣總統換人是否引發中國動武？」一題，金融時報的答案為「否」，理由是民調領先的民進黨候選人賴清德表明，依循蔡英文總統的對中路線，且中國國家主席習近平認為仍有機會不動用武力統一台灣。

賴表明依循蔡對中路線 讓北京找不到開戰理由

金融時報指出，由於近年來中國擴大軍事行動，台灣內外許多人對戰爭發生的擔憂與日俱增，但賴清德表明將依循蔡英文的對中政策，讓北京難以找到動武理由。此外，習近平仍相信，透過提升軍事威脅、政治滲透、經濟誘惑和國際孤立等脅迫手段，可在不發動戰爭的情況下統一台灣。

其他重要議題方面，「美國前總統川普是否再次入主白宮？」金融時報認為「否」，但川普對決總統拜登的選戰，恐將成為美國史上最難堪的選舉，且勝負會相當接近。此外，官司纏身的川普將有至少一至兩案在大選前遭定罪，屆時他會將矛頭歸咎於拜登。年事已高的拜登將會險勝，但主要是建立在微弱多數對川普的反感，而非對他尋求連任的支持。

至於以哈戰爭是否可能引爆地區衝突，金融時報認為「不會」，最大隱憂在於黎巴嫩真主黨和以色列的邊境對峙，演變為全面衝突。以色列總理納坦雅胡已表明，無法與駐紮在以黎邊境的真主黨共存，但即使以色列和真主黨衝突加劇，華盛頓和德黑蘭都不樂見任何形式的大範圍區域衝突。

美國與歐盟是否持續資助烏克蘭對抗俄羅斯入侵？答案為「是」。拜登政府展現持續援烏的決心，為了與共和黨國會議員達成協議，可能會在邊境安全問題上讓步，來換取延長對烏支援。川普重返白宮，則可能對這項議題帶來更大變數。至於烏克蘭本身，今年可能仍難以在戰場上取得突破，與莫斯科談判的壓力也會加重。

氣候議題方面，即使今年已幾乎篤定是有紀錄的一七四年以來最熱年度，但隨即會被二○二四年超越。許多科學家預料，今年將比去年更溫暖，原因在於造成去年升溫的聖嬰現象，通常在達到高峰後對全球氣溫影響最大，而這或許要等到今年一月才會發生。

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