新年前夕 俄軍猛轟烏克蘭

俄羅斯指控烏克蘭去年十二月卅日對俄國西部邊境城市貝爾哥羅德，發動飛彈與火箭攻擊，造成至少廿四人喪生。（路透）

2024/01/01 05:30

首都基輔、第二大城哈爾科夫遇襲 28人受傷

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯去年十二月卅日利用飛彈和無人機，向烏克蘭發動新一輪轟炸，以報復烏軍稍早前發動空襲，在俄國西部邊境城市貝爾哥羅德（Belgorod）導致至少廿四人死亡的事件。烏克蘭官員表示，首都基輔及第二大城哈爾科夫新年前夕遇襲，哈爾科夫遭六枚飛彈襲擊，至少廿八人受傷。

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聲稱報復烏軍空襲邊城

俄羅斯十二月廿九日對烏克蘭發動自前年二月開戰以來最猛烈的空襲，發射一百多枚飛彈和無人機，造成至少卅九人死亡、逾一六○人受傷。卅日，俄羅斯指控烏軍對毗鄰烏克蘭北部邊境的貝爾哥羅德，發動「無差別」恐怖攻擊，造成至少廿四人死亡，死者包括三名兒童，另有一○八人受傷，卅七棟公寓建築受損。莫斯科當局矢言報復，聲稱這是開戰迄今最致命遇襲事件，還緊急要求聯合國安理會召開會議。

美英法指烏是合法自衛

俄羅斯指控，烏軍的攻擊行動使用兩枚「赤楊樹」（Vilkha）飛彈及捷克製火箭彈，還使用爭議性的集束彈藥。烏克蘭官方並未評論貝爾哥羅德攻擊事件，但法國、英國和美國等烏克蘭盟邦反駁俄方說法，強調烏克蘭是合法自衛，俄國總統普廷主動興戰才該為罹難平民負責。貝爾哥羅德距離烏克蘭邊境約卅公里，俄國過去也曾多次宣稱烏軍對當地進行「無差別砲轟」。

飯店民宅與醫療設施中彈

哈爾科夫州州長席尼胡波夫表示，在俄羅斯卅日的第一波攻擊中，至少六枚飛彈擊中哈爾科夫市的飯店、民宅與醫療設施，廿八名傷者包括十四歲與十六歲的兩名青少年，以及德國記者團的一名安全顧問。隨後又有數批無人機攻擊住宅區。哈爾科夫市長泰芮可夫表示，「俄國人想在新年前夕恫嚇我們，但是我們不怕，我們堅不可摧、所向無敵！」

俄49架無人機 烏擊落21架

接近午夜時，俄軍又對基輔等地發動一波大規模空襲，出動四十九架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，其中廿一架遭烏軍擊落。不同於以往主要針對後方目標，這批無人機多半飛往前線，尤其是哈爾科夫、赫爾松、尼古拉耶夫和札波羅熱地區，並鎖定民用、軍事和基礎設施。席尼胡波夫還提到，俄軍砲擊前線附近的一座村莊，導致三人喪命。

烏俄戰火持續之際，俄國總統普廷卅一日發表新年前夕演說，讚揚俄軍表現，同時呼籲「團結」，但未明確提及與烏克蘭的衝突。中國國家主席習近平和普廷卅一日也互致新年賀電，習近平聲稱，兩人對重大國際地區問題有「廣泛共識」，雙方政治互信進一步深化，戰略協作愈加緊密。

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