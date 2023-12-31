南非提告種族滅絕 以斥血淋淋誹謗

南非向國際法院（ICJ）提出訴訟控告以色列在加薩犯下種族滅絕罪行。圖為國際法院所在地的荷蘭海牙和平宮。（美聯社）

2023/12/31 05:30

要求國際法院頒布臨時禁令 中止以軍軍事行動

〔編譯林家宇／綜合報導〕南非廿九日向國際法院（International Court of Justice，ICJ）控告以色列對加薩的巴勒斯坦人犯下種族滅絕罪行，要求法院下令以國停止攻擊，這也是針對以哈衝突向司法機構提出控訴的首例。巴勒斯坦外交部對此表示歡迎，以色列則駁斥指控，斥責這起訴訟令人反感，是血淋淋的誹謗。

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南非提交的訴狀寫道，以色列在加薩對抗哈瑪斯的過程中，對當地巴人的作為屬於種族滅絕，違反了一九四八年「防止及懲治危害種族罪公約」的責任義務。由於國際法院的審理程序可能耗費數年時間，因此南非要求法院頒布可在短時間內成立的臨時禁令，中止以色列的軍事行動，保護巴人免於受到嚴重且無法彌補的傷害。

法院裁決難強迫國家遵守

南非外交部聲明指出，以國無差別使用武力及強迫民眾遷移，讓他們對加薩百姓身處的困境感到深切擔憂，且持續出現關於反人類和戰爭罪行的報告。據巴勒斯坦衛生部統計，自以色列部隊發動攻擊後，已有逾二．一萬巴人喪生。

總部位於荷蘭海牙的國際法院為聯合國處理國家間爭議的最高法律機構，雖然裁決有其法律約束力，但受影響的國家並不總是遵從，如俄羅斯就拒絕遵守立即停止在烏克蘭的軍事行動的裁決。

對於南非的控訴，以色列外交部先是譴責哈瑪斯拿平民作為人肉盾牌，以及偷竊人道救援物資，並反駁南非的說法是於法無據的誹謗，「以方已表明，加薩走廊的居民不是敵人，以方正盡一切努力限制非涉入者所受到的傷害」。

南非上月已敦促國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）調查以色列在加薩的殘暴行為。與國際法院以國家為主體不同，國際刑事法院針對的是個人所犯下的種族滅絕、危害人類和戰爭罪等罪行。不過以色列並非ICC成員國，也拒絕其管轄權。

以非ICC成員 也拒管轄權

波士頓大學法學院教授阿克拉姆指出，種族滅絕意圖通常被認為難以舉證，但以色列官員一些不必要的發言，例如國防部長葛朗特曾脫口「我們正在與人形動物作戰」，輕易就能證明具有摧毀部分或整個加薩巴人的意圖。

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