6城死傷逾150 烏遭遇最大空襲 俄彈侵入波蘭

俄軍的大規模飛彈攻勢，讓基輔滿目瘡痍。（美聯社）

2023/12/30 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭軍方表示，俄羅斯廿九日向烏國各地多個目標展開猛烈攻擊，共發射一二二枚飛彈和卅六架無人機，是俄國入侵廿二個月以來最大規模空襲行動，從首都基輔、中部第聶伯羅、東部哈爾科夫、東南部札波羅熱、南部敖德薩到遠離前線的西部利維夫六個城市都傳出災情，造成至少廿四人死亡及一百卅人受傷。

與此同時，波蘭軍隊證實，廿九日早上從烏克蘭方向進入波蘭空域的一個不明飛行物體為俄軍飛彈，該枚飛彈離開領空前都被波蘭防空系統雷達全程掌握。

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俄軍發射122枚飛彈 襲擊持續18小時

烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼說，俄軍這次發射一二二枚飛彈和卅六架無人機，行動規模更勝去年十一月的九十六枚飛彈，以及今年三月九日的八十一枚飛彈，但烏國空軍仍成功攔截八十七枚飛彈和廿七架「見證者」無人機。總統澤倫斯基也在Ｘ平台上指出，俄國幾乎動用其武器庫中所有類型的武器，包括彈道飛彈和巡弋飛彈。烏國空軍則說，他們監測到「九架圖波列夫Tu-95MS戰略轟炸機從俄國西北部北極圈港市莫曼斯克的奧萊尼亞空軍基地起飛」。該型轟炸機能在大多數防空系統的射程之外向烏國發射巡弋飛彈。

烏國官員表示，這次襲擊持續大約十八小時，目標是關鍵基礎設施、工業和軍事設施，基輔等全國各地六座城市一共傳出至少廿四人身亡、一百三十人受傷，基輔據信還有十人被埋在瓦礫堆下。俄國國防部廿九日指出，烏軍朝俄國貝爾哥羅德州發射三枚海馬斯火箭，但全遭攔截。

據報導，烏軍夏季反攻未能在約一千公里的交戰前線取得重大突破，導致戰鬥因冬季天氣而陷入困境。西方官員和分析人士警告，俄軍近幾個月來限縮巡弋飛彈攻擊，明顯是為了建立庫存，以在冬季發動大規模襲擊，從而摧毀烏國人的士氣。

俄軍飛彈擊中基輔一處大樓，消防員緊急滅火。（美聯社）

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