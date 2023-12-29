生成式AI侵權 紐時提告

紐約時報廿七日提告OpenAI及其金主微軟侵權，以免費搭便車方式擅用紐時出版品訓練其生成式AI，為首家就侵權與告OpenAI以及微軟對簿公堂的美國主流媒體。（美聯社）

2023/12/29 05:30

數百萬篇文章遭OpenAI、微軟使用 打造新產品

〔編譯張沛元／綜合報導〕「紐約時報」廿七日提告人工智慧（AI）平台ChatGPT開發商OpenAI與OpenAI主要投資人微軟侵害版權，稱其在未經許可與未付費下強行搭便車，擅用紐時數百萬篇文章開發訓練ChatGPT等AI產品，還藉此創造出取代紐時的新產品。宣稱正與紐時就此進行談判的OpenAI對挨告表示驚訝與失望。

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紐時是第一個控告OpenAI與微軟侵權的美國主要新聞媒體。有別於選擇與OpenAI合作的德國報業集團斯普林格（Axel Springer）或美聯社，紐時選擇以法律對抗來回應生成式AI的驟然崛起。

AI無法取代新聞 社會恐付龐大代價

紐時訴狀中說，倘若該報與其他新聞機構無法製作和保護其獨立的新聞作品，將導致連電腦或AI也無法填補的真空，「新聞報導將變少，社會將付出龐大代價。」紐時尋求OpenAI與微軟賠償、法庭下令這兩家公司停止使用紐時的內容來訓練其AI模型，及銷毀已收集的紐時資料。儘管未詳述求償金額，紐時表示，此等侵權行為恐導致「數十億美元」的法定與實際損害賠償。

啟動ChatGPT的AI模型以及微軟的AI平台Copilot多年來在「無償使用」的假設下，以網際網路上可取得的內容進行訓練；但紐時在訴狀中說，該報的報導是遭非法使用，特別是該技術創造出的新產品，有成為紐時敵手之虞。

OpenAI對於紐時提告表示「驚訝與失望」，因為該公司正與紐時就相關議題進行談判，且該談判正「具有建設性地向前推進」；一如該公司與其他出版商的關係，OpenAI盼能找到與紐時合作的互惠互利之道。但紐時說，該報試圖就版權與OpenAI談判，但卻被告知AI技術具有「變革顛覆性」，因此無需商業協議；紐時痛批，在不付費的情況下使用該報內容，並創作出取代該報的產品與搶走紐時受眾，這算是哪門子的「變革顛覆性」。

版權已漸成為生成式AI領域一大戰場，包括出版商、音樂人與藝術家紛紛採取法律行動，爭取獲得利用其所創作的內容而產生科技的報酬。

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