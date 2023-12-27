殲滅哈瑪斯不夠 以提加薩和平3點

以色列總理納坦雅胡25日在加薩走廊北部視察以軍部隊，強調對哈瑪斯軍事施壓絕不手軟。（美聯社）

2023/12/27 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的衝突迄今已滿八十天，以國總理納坦雅胡廿五日投書美國《華爾街日報》，宣稱以哈戰事將愈演愈烈，直至殲滅哈瑪斯、加薩非軍事化、巴勒斯坦社會「去激進化」，否則加薩和平無法實現。納坦雅胡將前述三點稱為「以色列與加薩的巴勒斯坦鄰居和平相處三大先決條件」。

加薩非軍事化 巴去激進化

在「非軍事化」上，納坦雅胡強調，「須在加薩周圍建立臨時安全區」。這也是美國數週以來的堅持，要求以方採取進一步措施，盡量減少平民傷亡，包括確定安全區、提供人道主義通道等。

請繼續往下閱讀...

納坦雅胡廿五日在加薩走廊北部視察以軍部隊，之後告訴他所屬的聯合黨（Likud）國會議員，這場戰爭尚未接近終點，不對哈瑪斯施加軍事壓力，就無法讓那些仍遭哈瑪斯挾持的人質獲釋。他也表態支持巴勒斯坦平民「自願移民」遷出加薩走廊，但「問題不在於是否准許離開，而在於有沒有國家願意接收那些離開的人。」

以色列戰時內閣廿五日晚間開會時，討論埃及提出的一項三階段加薩停戰方案，內容涉即刻停火、釋放巴勒斯坦重要囚犯和哈瑪斯納入過渡政府。儘管這是以哈開戰十一週以來最全面的和平計畫，但外界認為，以哈各自內部恐都會面臨反彈。華爾街日報取得這份方案的副本顯示，方案呼籲哈瑪斯釋放含亟需醫療老弱婦孺在內的以國人質，換取以色列釋放約一四○名巴勒斯坦囚犯，之後加薩走廊與約旦河西岸成立一個包括哈瑪斯在內巴勒斯坦各派系組成的過渡政府。

此外，伊朗軍方廿五日聲稱，以色列對敘利亞發動空襲，導致伊朗革命衛隊高級將領莫薩維喪生，德黑蘭當局矢言予以報復，恐將導致中東緊張局勢進一步升溫。伊朗國營媒體報導，莫薩維是革命衛隊負責海外行動的聖城部隊（Quds Force）中「最有經驗的顧問之一」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法