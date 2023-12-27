又毀一艦！ 俄大型登陸艦 遭烏彈擊中

烏克蘭戰鬥機26日凌晨發射巡弋飛彈，摧毀停泊在克里米亞南部的俄羅斯黑海艦隊大型登陸艦「新切爾卡斯克號」。（路透檔案照）

2023/12/27 05:30

烏戰機發射巡弋飛彈

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭空軍廿六日宣布，烏國戰鬥機凌晨發射巡弋飛彈，摧毀停泊在克里米亞南部港口費奧多西亞（Feodosia）的俄羅斯黑海艦隊大型登陸艦「新切爾卡斯克號」（Novocherkassk）。儘管烏軍並未提供確切證明，但俄國國防部證實，新切爾卡斯克號遭烏軍飛彈擊中毀損，造成一死二傷。社群媒體曝光的影像則顯示，烏軍的攻擊引發劇烈火勢，大量黑煙竄空。

載運無人機 俄艦一死二傷

美國有線電視新聞網（CNN）和路透報導，新切爾卡斯克號為在波蘭打造的「蟾蜍級」（Ropucha-class）登陸艦，船身長一一三公尺，排水量三四五○噸，一九八○年代後期開始服役，可載運包括戰車等多種裝甲車。烏克蘭空軍司令歐勒什丘克提到，新切爾卡斯克號運載伊朗製「見證者」（Shahed）自殺式無人機。

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即使烏克蘭沒有能與俄國匹敵的海軍戰力，但仍不斷透過飛彈和無人機挑戰黑海艦隊。此前分別在二○二二年四月與今年九月，摧毀黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）和新切爾卡斯克號姊妹艦「明斯克號」（Minsk）。歐勒什丘克說：「俄羅斯艦隊規模正變得愈來愈小！」

另一方面，俄軍廿五日聲稱已完全取得烏東馬林卡鎮（Maryinka）的掌控權，俄國總統普廷讚揚這場「勝仗」，可減少頓內茨克遭到砲擊的頻率，並為邁進更廣泛的作戰區域創造機會。但烏軍發言人施圖蓬否認俄方說法，強調馬林卡鎮的戰鬥仍在持續，「城鎮已被徹底摧毀，但要說完全佔領馬林卡並不正確」。

烏國會提案下修徵兵年齡

路透指出，烏克蘭在馬林卡長期構築強力防禦工事，使其得以阻擋俄軍一波接一波的攻勢。若俄軍攻破馬林卡說法為真，代表俄軍自五月奪取巴赫姆特控制權後再有重大突破。

在已進行廿二個月的戰事中，烏國兵力劣勢已成亟需解決的問題。烏克蘭國會廿五日公布一項法律草案，將可被動員執行戰鬥勤務的年齡建議從廿七歲下修為廿五歲。烏國總統澤倫斯基本月十九日在年終記者會上表示，軍方提議再動員四十五萬至五十萬人，但由於此乃「極為敏感」的議題，他並未表態支持。

烏軍部隊人數並未對外公開，美方估算武裝人員約有一百萬人，自開戰以來的死傷人數達數十萬人。

另一方面，白俄羅斯總統魯卡申科廿五日宣稱，俄羅斯對白俄的戰術核武已在十月運送完成。儘管他並未透露有多少武器或武器部署於何處，但此舉已引起鄰國波蘭和其他國家的強烈關注。

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