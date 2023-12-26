以軍︰加薩地道尋獲5人質遺體

以色列國防軍24日宣布，再次破獲哈瑪斯的地道網絡，並在內部發現5具人質遺體。（擷取自以色列國防軍X平台）

2023/12/26 05:30

哈瑪斯控難民營遭空襲逾70死 以稱查證中

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的衝突已延續十一週，加薩走廊平安夜不平靜。哈瑪斯指控以色列廿四日空襲加薩中部一處難民營，造成至少七十人喪生，但以軍表示還在查證當中。以軍也再度破獲哈瑪斯的地道網絡，並在內部發現五具人質遺體。此外，隨著以軍傷亡人數攀升，以國總理納坦雅胡承認為戰爭付出沉重代價，但強調將繼續戰鬥到底。

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以色列國防軍（IDF）廿四日表示，本月稍早在加薩市附近的賈巴利亞（Jabaliya）難民營地下，發現一個龐大的哈瑪斯地道網絡，並在該處發現五具以色列人質遺體，分別為三名士兵及兩名平民，具體死因尚待相驗結果出爐。

哈瑪斯上週公布一段影片，在一間狹窄、沒有窗戶的白磁磚臥室中，當時其中三名人質還活著，而影片中有一段針對以色列的希伯來文字幕，寫著「你們的武器殺了這三個人」。

以軍公布影片顯示，該地下指揮中心有上、下兩層，有一座電梯向下延伸數十公尺，通往一個大廳和指揮中心，整個網絡分布在面積約一平方公里的區域。其中一條地道通往哈瑪斯加薩北部旅旅長甘杜爾（Ahmad Al Ghandour）的住家，甘杜爾等多名指揮官已於上月在以軍空襲中喪生。

以軍表示，在隧道中還發現武器和用於製造武器的基礎設施。數日前，在完成對該地區的偵查後，已摧毀這個龐大的地道網絡。

哈瑪斯聲稱，加薩走廊中部地區廿五日稍早遭遇五十起襲擊，包括紐瑟拉特（Nuseirat）難民營。哈瑪斯還指控以色列在平安夜對加薩中部的馬加齊（Maghazi）難民營發動空襲，至少奪走七十條人命，這是自以哈開戰以來最致命的襲擊之一，但無法查證死亡人數是否屬實。加薩衛生部稍早表示，當地過去一天又有一六六人喪命，至今死亡人數已逾兩萬，大部分是婦孺。

以方︰週末15士兵陣亡 代價慘重

以方坦承，週末期間戰鬥「代價慘重」，造成十五名士兵陣亡，其中九人在廿三日喪生，是以軍十月廿七日對加薩發動地面攻勢以來傷亡最慘重的一天，也使以軍迄今陣亡總數增至一五五人。

另一方面，近萬名摩洛哥民眾廿四日在首都拉巴特遊行支持巴勒斯坦人，呼籲結束以哈戰爭，同時反對摩洛哥和以色列的關係正常化。抗議民眾高呼口號讚揚「巴勒斯坦人民的抵抗」，並對美國支持以色列對哈瑪斯的戰爭表示憤怒。

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