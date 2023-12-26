「盲從外國文化」中國各地封殺耶誕

中國政府近年擴大箝制外國文化影響力，在部分地區以「不應盲從外國文化」、「弘揚中國自身傳統」等理由，封殺與耶誕節有關的大小事物。圖為北京一座商場販售耶誕節相關產品的商家。（路透檔案照）

2023/12/26 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國政府近年擴大箝制外國文化影響力，雖然上海、重慶等大型城市也可在耶誕節期間看見琳琅滿目的耶誕樹和禮物盒，但仍有部分地區以「不應盲從外國文化」、「弘揚中國自身傳統」等理由，封殺與耶誕節有關的大小事物。

「路透」報導，中國雲南省的一家物產管理公司向承租的商場發出通告，敦促商家不要販售耶誕卡片和禮物，甚至連飾品裝潢也要避免。從南方的東莞到東北的哈爾濱，許多城市的學校也呼籲學生及家長不要在未經思考的情況下追隨外來傳統和文化；中國共產主義青年團在甘肅省的分會告知成員，要慶祝的應該是韓戰（抗美援朝）長津湖戰役七十三週年，而非平安夜。

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中國雖未禁止基督教，但執政的中共是無神論者，《宗教事務條例》規定，在中國信奉的宗教「不受外國勢力的支配」，在擔憂「境外影響」的情況下，必須受到嚴格限制和管理。基督教在中國有一二○○萬名信徒，梵蒂岡長年因主教任命問題與中國政府爭執不休。

中共中央政治局排名第四的常委、中國人民政治協商會議全國委員會主席王滬寧，上週在中國基督教第十一次代表會議中提出「堅持基督教中國化方向」、「堅持全面從嚴治教」，以及「教義教規符合當代中國發展進步要求、符合社會主義核心價值」等方向，要求不斷增進對「偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義」的認同，建立一支「政治上靠得住」的教職人員隊伍。

河北、福建、天津等地教堂 遭「警」盯

即使官方沒有公開禁止民眾過耶誕節，但社群媒體Ｘ有貼文指出，一群警察在河北省廊坊市一座教堂外的耶誕樹旁集結站崗。「美國之音」（VOA）中文網廿五日報導，Ｘ平台帳號「李老師不是你老師」也接獲多名網友指稱，河北、福建、天津等地的教堂都有警察看守，不許民眾喊口號或有大動作，還有便衣警察在教堂內來回巡視，氣氛緊張，顯示當局對於宗教議題仍戒慎恐懼。

自由亞洲電台（RFA）廿五日報導，中國網友對官方的「玻璃心」大加嘲諷，聲稱「元旦也是西方人傳入中國的，母親節也是，勞動節也是，甚至連公曆年號也是外國人發明的，西裝也是外來的服裝，你抵制西裝啊，抵制日本人發明的二維碼、抵制芯片（晶片）啊…」。

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