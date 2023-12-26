F-15EX駐沖繩保台 英媒:須防中國飛彈

美國擬恢復F-15EX新型鷹式戰機常駐日本沖繩嘉手納，對抗中國威脅。（取自波音網站）

2023/12/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對據傳美國打算恢復F-15EX新型鷹式戰機常駐日本沖繩嘉手納，以應對中國威脅加劇一事，英國電訊報廿四日報導，該美軍航空分隊務必就免於F-15遭中國飛彈攻擊採取保護措施，否則仍應以載彈航程較大、可在中國飛彈射程以外基地運作的轟炸機為重點。

避免成為「昂貴的打擊目標」

「日經亞洲」十八日引述美國國會消息人士報導，推動讓F-15EX再次常駐嘉手納已在進行中，但電訊報指出，對中國的彈道飛彈而言，造價一億美元的F-15EX，恐怕不過是一個比較昂貴的打擊目標。分析家認為，除非美國空軍加強嘉手納基地抵禦密集砲火的能力，否則恐將無法阻止共軍踏出入侵台灣的第一步。

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嘉手納基地的美國空軍第十八聯隊F-15系列戰機，巡弋西太平洋上空長達四十四年，是該區域最強大的空優戰機，也是距離潛在台海衝突點最近的美國空軍機隊。美國空軍去年以F-15過於老舊為由，決定將其撤離沖繩改採輪調，引發恐難以取代每天受訓擊退攻台共軍的常駐機的疑慮。因此，美軍預計以卅六架新造的F-15EX恢復常駐嘉手納，被許多人視為好消息。

美國空軍正在研擬計畫，將派駐太平洋地區的戰鬥機從大型基地分散到許多更難瞄準的小型基地，但此舉能否成功，有賴於即時預警共軍來襲。電訊報指出，根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的台海戰爭兵棋推演，美國空軍會在與共軍戰鬥時損失七十到二七四架飛機，絕大部分是毀於共軍在開戰數小時內發動的彈雨攻擊，而鄰近台灣的嘉手納基地及其常駐的F-15，就是中國彈襲最主要的目標。

因此，CSIS建議美國空軍將重點放在轟炸機。儘管轟炸機可能會讓美國空軍第十八聯隊及其F-15EX顯得多餘，但若美軍自己的兵推顯示F-15EX在防衛台灣上有其必要，空軍就應該採取明確措施，例如打造厚實的混凝土掩體，以保護地面上的F-15EX免於遭共軍侵襲。

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