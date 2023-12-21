人類自由指數 台灣為亞洲第1

美加智庫公布的「2023年人類自由指數報告」顯示，在評比的165個司法管轄區中，台灣排名第12，為亞洲最高；中國的自由指數居於末段班，排名第149。圖為新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市（Artux）的監禁設施。（法新社檔案照）

2023/12/21 05:30

瑞士蟬聯第1 台灣排名12 中國149

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國智庫「卡托研究所」（Cato Institute）和加拿大「菲沙研究所」（Fraser Institute）十九日共同公布「二○二三年人類自由指數報告」，在評比的一六五個司法管轄區中，瑞士蟬聯第一，台灣排名第十二，為亞洲最高；中國的自由指數居於末段班，排名第一四九名。

這份年度調查使用八十六個指標評估法治、安全、法律體系和財產權、宗教、結社、集會與公民社會、國際自由貿易、言論與資訊等方面的自由度。報告指出，調查涵蓋一六五個司法管轄區，代表全球九十八．八％人口，是目前為止最全面的自由指數。二○二三年的報告採用可獲得最全面資料的最近一年，即二○二一年的數據評比。

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許多領域自由度 因新冠疫情下降

人類自由是一種社會概念，認可個人的尊嚴，其定義為消極自由或未受到強制約束。由於新冠病毒疫情，人類自由指數嚴重惡化，許多領域的自由度都下降，尤其在法治、行動自由、言論和集會結社及貿易自由；人類自由度平均指數從二○二○年的六．七九，下降到二○二一年的六．七五。

自由度最高前十名國家與人類自由度指數，依序為瑞士（九．○一）、紐西蘭（八．八八）、丹麥（八．八三）、愛爾蘭（八．七九）、並列第五的愛沙尼亞和瑞典（同為八．七五）、冰島（八．七三）、盧森堡（八．七一）、芬蘭（八．七○）和挪威（八．五八）。

台灣名列第十二，也是亞洲最高，加拿大居第十三、日本第十六，英國和美國並列第十七、南韓第廿八。香港則從去年的卅四名進一步下跌至第四十六名，法治、言論、結社和集會自由均大幅下降。敘利亞墊底。

台灣的人類自由度指數為八．五六，其中個人自由度為八．九八、經濟自由度七．九七，後者排名為全球第十一名。中國的人類自由度指數五．一五，若以個人自由度指數僅四．四二來排名，在一六五個司法管轄區中落到第一五五名。中國經濟自由度指數則為六．一八。

北美、西歐、大洋洲地區 自由度最高

以區域來分，自由度最高的地區是北美、西歐和大洋洲地區，最低的是中東、北非和撒哈拉以南非洲，以及南非。

調查顯示，世界的自由度分布並不平均，全球僅十三．八％人口居住在自由度前四分之一的司法管轄區，這些區域的平均人均所得也較高，為四萬七四二一美元（約一四九萬台幣）；自由度最低的四分之一司法管轄區人口，卻佔了全球總人口的卅七．六％，平均人均所得為一萬四一五七美元（約四十四萬台幣）。調查也發現，人類自由度與民主有強烈關係。

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