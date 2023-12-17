嚇阻中國 美第7艦隊聯合演習大增
與太平洋盟國合作 今年演習已逾37次
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國海軍第七艦隊司令、三星中將湯瑪斯（Karl Thomas）在「華盛頓時報」十五日刊登的專訪中指出，中國對太平洋地區的侵略讓區域國家的擔憂與日俱增，因此美國駐太平洋軍隊正在提升多國軍事演習的規模和次數，今年已進行超過卅七次演習，橫跨面積高達七千五百萬平方英里，旨在加強對中國的嚇阻力道。
提升演習規模和次數
隸屬美國印度—太平洋司令部太平洋艦隊的第七艦隊，是美國海軍規模最大的艦隊，司令部設在日本橫須賀，擁有五十至七十艘艦艇和潛艇、一五○架飛機、逾二．七萬名士兵和陸戰隊員。湯瑪斯指出，第七艦隊的大部分演習在規模和數量方面皆不斷擴大，並增加更多的外國參與者，這些都是為了應對中國不斷增長的軍事實力，「無論是目前或之後的演習，我們所做的一切都是為了放大嚇阻效應，以阻止侵略」。
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自今年一月以來，第七艦隊在太平洋地區進行超過卅七次演習，北至日本千島群島、西至印度洋、南至南極洲，橫跨面積達七千五百萬平方英里。美軍與外國海軍的聯合行動也在增加，包括與法國及加拿大軍艦在南海和東海等爭議水域的聯合巡邏。澳洲軍隊今年十二月也首次參加美國陸軍與日本自衛隊為期兩週的「山櫻」年度演習，三國派出六千名官兵參與。
此外，美軍陸戰隊、陸軍和空軍也加緊在印太地區的演習，太平洋空軍今年即進行數十次演習或行動。
準備好應對任何衝突熱區
過去，許多太平洋國家不想在美中對峙選邊站，但現在許多國家選擇與美軍密切合作，包括印尼、馬來西亞、斯里蘭卡和太平洋島國的武裝部隊，而聯合演習的增加反映出美國對這些盟友做出新的保證。湯瑪斯表示，第七艦隊已準備好應對該地區的任何衝突熱區。前美國國務院首席中國政策顧問余茂春也說，這對反擊中國海上不當行徑和侵略行動非常重要，尤其必須加強在南海、台海等國際公海的演習和行動。
針對中國和菲律賓近日再次於南海南沙群島仁愛暗沙爆發衝突，湯瑪斯指中方採取的是「灰色地帶」行動，非法尋求對南沙群島島礁的控制權，隨著行動愈發激進，誤判可能性也愈高，美國及區域國家無不密切關注。
中國官媒嚴厲抨擊美國和盟友擴大軍演，包括指控「山櫻」演習是針對中國，澳洲加入是「癡迷於炒作中國威脅論」等；但美國官員表示，這似乎意味北京已從中接收到美國和盟友傳達的戰略訊息。美國太平洋陸軍司令佛林則警告，中國正蒐集演習情報，為潛在衝突尋找「軟目標」，其中又以美國與菲國、印尼的演習最被中國間諜鎖定，藉此了解美軍可能如何戰鬥，試圖挑撥離間。