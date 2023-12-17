嚇阻中國 美第7艦隊聯合演習大增

美國海軍第七艦隊司令、三星中將湯瑪斯十月在馬尼拉菲律賓海軍總部的美菲軍演開幕式上發表演說。（法新社檔案照）

2023/12/17 05:30

與太平洋盟國合作 今年演習已逾37次

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國海軍第七艦隊司令、三星中將湯瑪斯（Karl Thomas）在「華盛頓時報」十五日刊登的專訪中指出，中國對太平洋地區的侵略讓區域國家的擔憂與日俱增，因此美國駐太平洋軍隊正在提升多國軍事演習的規模和次數，今年已進行超過卅七次演習，橫跨面積高達七千五百萬平方英里，旨在加強對中國的嚇阻力道。

提升演習規模和次數

隸屬美國印度—太平洋司令部太平洋艦隊的第七艦隊，是美國海軍規模最大的艦隊，司令部設在日本橫須賀，擁有五十至七十艘艦艇和潛艇、一五○架飛機、逾二．七萬名士兵和陸戰隊員。湯瑪斯指出，第七艦隊的大部分演習在規模和數量方面皆不斷擴大，並增加更多的外國參與者，這些都是為了應對中國不斷增長的軍事實力，「無論是目前或之後的演習，我們所做的一切都是為了放大嚇阻效應，以阻止侵略」。

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自今年一月以來，第七艦隊在太平洋地區進行超過卅七次演習，北至日本千島群島、西至印度洋、南至南極洲，橫跨面積達七千五百萬平方英里。美軍與外國海軍的聯合行動也在增加，包括與法國及加拿大軍艦在南海和東海等爭議水域的聯合巡邏。澳洲軍隊今年十二月也首次參加美國陸軍與日本自衛隊為期兩週的「山櫻」年度演習，三國派出六千名官兵參與。

此外，美軍陸戰隊、陸軍和空軍也加緊在印太地區的演習，太平洋空軍今年即進行數十次演習或行動。

準備好應對任何衝突熱區

過去，許多太平洋國家不想在美中對峙選邊站，但現在許多國家選擇與美軍密切合作，包括印尼、馬來西亞、斯里蘭卡和太平洋島國的武裝部隊，而聯合演習的增加反映出美國對這些盟友做出新的保證。湯瑪斯表示，第七艦隊已準備好應對該地區的任何衝突熱區。前美國國務院首席中國政策顧問余茂春也說，這對反擊中國海上不當行徑和侵略行動非常重要，尤其必須加強在南海、台海等國際公海的演習和行動。

針對中國和菲律賓近日再次於南海南沙群島仁愛暗沙爆發衝突，湯瑪斯指中方採取的是「灰色地帶」行動，非法尋求對南沙群島島礁的控制權，隨著行動愈發激進，誤判可能性也愈高，美國及區域國家無不密切關注。

中國官媒嚴厲抨擊美國和盟友擴大軍演，包括指控「山櫻」演習是針對中國，澳洲加入是「癡迷於炒作中國威脅論」等；但美國官員表示，這似乎意味北京已從中接收到美國和盟友傳達的戰略訊息。美國太平洋陸軍司令佛林則警告，中國正蒐集演習情報，為潛在衝突尋找「軟目標」，其中又以美國與菲國、印尼的演習最被中國間諜鎖定，藉此了解美軍可能如何戰鬥，試圖挑撥離間。

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