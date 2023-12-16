英艦隊重返印太「有權通過台海」

英國國防大臣夏普斯14日訪問日本橫須賀海軍基地。（歐新社）

2023/12/16 05:30

針對中國 釋放強力嚇阻訊息

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國國防大臣夏普斯十四日宣布，繼二○二一年首次部署印度—太平洋地區後，英國航空母艦打擊群將於二○二五年重返印太，這類部署行動「釋放強而有力的嚇阻訊息」，共同協助捍衛印太和平與穩定。夏普斯還表示，台灣海峽是「公海」，英國軍艦有權通過。

英防相強調台海是公海

夏普斯十四日在東京召開記者會，表示這項部署行動考慮到在南海等地加強海上活動的中國，是維護該區域安全的重要一步，「釋放強而有力的嚇阻訊息，同時提供與夥伴國家互動的重要機會」。

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夏普斯未透露具體航行路線，但是他提到緊張情勢升高的台灣海峽。被問到英國軍艦是否有權航經台海，他強調，航行自由是國際認可的權利，「也涵蓋台灣海峽」，以及其他全球各國普遍承認的公海。他說，二○二五年英國航艦打擊群再次部署印太期間將訪問日本，與日本自衛隊和其他夥伴共同協助捍衛該區域和平穩定。

英國海軍「伊莉莎白女王號」航空母艦打擊群二○二一年部署印太期間，英國海軍巡防艦「里契蒙號」曾通過台灣海峽。

夏普斯十四日在東京與日本、義大利簽署「全球空戰計畫」協定，共同開發第六代匿蹤超音速戰機。他說，國際空域愈加危險、競爭激烈，主要可歸咎於中國和俄羅斯的威脅，並且警告要嚴防中國竊取新一代戰機的機密。

他指出，這項計畫涉及先進航太技術，關鍵一環就是要讓兩個不同大陸的三個國家，能夠在完全安全的環境下合作，「簡單的答案就是，我們極為嚴肅地看待竊密，不論是來自中國、伊朗、北韓、俄羅斯，或者其他地方」。他說，三國政府已竭力確保這項戰機開發計畫共享的機密受到保護，「要採取每個可能想到的方式，確保最高機密資訊和創新被嚴格保密」。

日提前後年部署長程飛彈

另外，日本防衛大臣木原稔十五日表示，日本決定提前在二○二五年部署國產長程飛彈，確保具備摧毀他國疆域飛彈基地等的反擊能力，即「對敵基地攻擊能力」。他說，決定提早一年部署，「反映出必須盡快獲得防禦能力的急迫感」。

朝日新聞報導，為了因應中國持續強化軍備，日本正急於整備反擊能力，準備提前部署的是已於今年開始量產的陸上自衛隊增程型「十二式陸基反艦飛彈」。「十二式」反艦飛彈原本射程二百公里，經升級後射程提高到九百公里。

英國海軍「伊莉莎白女王號」航空母艦打擊群2021年完成歷時7個月的首次部署印太任務後，當年12月返抵朴茨茅斯港。（歐新社檔案照）

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