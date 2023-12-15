政治獻金案延燒 日4大臣辭職

日相岸田文雄（中）與新任經濟產業相齋藤健（左1）、總務相松本剛明（左2）、官房長官林芳正（右2）及農水相坂本哲志（右1）合影。（法新社）

2023/12/15 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕涉入政治獻金「回扣」疑雲的日本自民黨「安倍派」內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎四名大臣，以及擔任黨內要職的自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅、參議院幹事長世耕弘成，十四日提出辭呈，首相岸田文雄也任命包括官房長官林芳正在內四名大臣，進行內閣人事調整。

接任的四名大臣，除了林芳正以外，還有經濟產業相齋藤健、總務相松本剛明及農水相坂本哲志，四人已於十四日傍晚在皇居完成認證手續後正式就任。四人過去均有入閣的經驗，具有即戰力，尤其是林芳正曾任外相、防衛相、文部科學相、農水相，近期才剛接替岸田出掌黨內派閥「岸田派」，可說是岸田執政團隊最佳的工具人。

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另外，涉入回扣疑雲的安倍派五名副大臣和一名大臣政務官也進行實質更換。

至於黨人事方面，萩生田光一、高木毅及世耕弘成三人也分別提出辭呈，不過由於下年度總預算案在黨內的編列作業，正好進入最後階段，三人更換將延到本月下旬進行。

對於新的內閣人事，岸田表示，下月國會將開始審議總預算案和法案，所以在此次人事調整中，選擇具備調整力、執行力、答辯力等的即戰力。新任內閣官房長官林芳正說，首相指示他努力恢復公眾對政府的信任。

岸田、自民黨支持率皆創新低

通貨膨脹與先前連串醜聞早已令日本民眾不滿，最新的獻金醜聞讓岸田支持度雪上加霜。根據時事通信社十四日公布的民調，岸田的支持率比上月再下跌四．二％、僅有十七．一％，自民黨支持率比上月下跌○．八％、為十八．三％，雙雙創下自民黨自二○一二年重新執政以來的最差紀錄。

共同社十四日報導，東京地方檢察廳特搜部表示，近期將啟動對安倍派的強制調查，事態發展可能進一步令岸田政府受到打擊。

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