自由日日shoot》香港區議會封殺民主派 遭譏「僅限愛國者」鳥籠選舉

香港10日舉行採用新選舉制度的首次區議會選舉，由於直選席次大幅減少、參選資格須經層層關卡，投票率明顯低落。（法新社）

2023/12/11 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕香港十日舉行《二○二三年區議會（修訂）條例草案》通過後的首次區議會選舉，在沒有泛民主派參選下，也被稱為是「僅限愛國者」的選舉，投票率因此備受各界關注。儘管港府大灑公帑全力催票，但投票時間已過大半之際，僅有的直選議席投票率僅約廿四％，顯示港人對這次選舉極為冷漠。不少選民表示無意投票，甚至批評港府亂花納稅人的錢，做無意義的宣傳。

投票率低、系統故障 選民罵爆

投票時間表定從上午八時卅分至晚間十時卅分，卻因全港投票所電腦系統在晚間近八時發生故障，改由選務人員發送選票，選管會遂宣布投票時間順延至晚間十二時。選民批評，此事影響投票意願；還有選民不滿港府花大錢做宣傳，企圖衝高投票率，卻未做好系統測試，未備妥應變方案。

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自由亞洲電台（RFA）報導，根據立法會文件，二○二三至二四年度選舉事務處編列整體開支約十四‧一億港幣，其中選舉開支約十一‧五億港幣，高於一九年區議會選舉財政年度的整體開支（約八億港幣）與選舉開支（約六億港幣）。

香港特首李家超在投票後表示，本次選舉是落實「愛國者治港」原則「最後一塊拼圖」，強調區議會已不再是過去破壞、拒絕政府管理、鼓吹「港獨」和危及國家安全的平台。針對外界關注投票率低迷，港府政制及內地事務局局長曾國衞辯稱，投票率不能視為指標。香港網路媒體「香港01」報導，截至晚間七時卅分，區議會選舉直選投票率為廿四‧五三％。

即使如此，主要的「建制派」參選人仍在選前卯足全力催票，在街頭張貼海報和發送文宣，選前之夜還舉辦歌唱表演和煙火秀，企圖衝高投票率，並贈送投票選民「心意卡」。儘管港府強調本屆區議會選舉並無投票率「硬指標」，但據稱北京當局期望投票率能夠達到三成。

香港主權在一九九七年移交中國後，迄今共舉行六次區議會選舉，二○一九年「反送中」抗爭期間，投票率達到破紀錄的七十一％，其餘五次的投票率則介於卅五％至四十七％之間；最低的一年是一九九九年，僅約卅五‧八二％。

港府調派逾一．二萬名警力確保選舉秩序。計畫發動抗爭的民主派團體「社會民主連線」指出，三名成員自住處遭警方跟監、逮捕，痛批在當局封殺所有民主派人士參選的情況下，這場「鳥籠選舉」毫無民主成分。警方則指三人「試圖煽動他人擾亂區議會選舉」，已被關押並展開調查。

香港浸會大學政治及國際關係學副教授、前立法會議員陳家洛認為，今日香港很難再去談論民主或民主化，「他們此刻正在建立所謂的愛國者限定政府架構」。

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