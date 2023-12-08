美援烏以台方案 遭參院卡關

美國國會參議院共和黨議員六日阻撓就白宮要求總額約一○六○億美元，受惠對象包括烏克蘭、以色列和台灣的緊急撥款計畫進行表決。圖為烏克蘭總統澤倫斯基今年九月訪問美國，總統拜登在白宮接見。（路透檔案照）

2023/12/08 05:30

1060億美元緊急援助方案闖關失敗

〔編譯張沛元／綜合報導〕由於不滿其所要求的移民改革未被納入，美國國會參議院共和黨議員六日阻撓就白宮要求總額約一○六○億美元（約三．三兆台幣）、受惠對象包括台灣的緊急撥款計畫進行表決。美國總統拜登對共和黨人此舉感到震驚，斥其為危險，但也暗示將對其所要求的邊境政策讓步。

共和黨不滿移民改革被排除

這項援助方案包括提供烏克蘭約六百億美元，以協助烏國在寒冬戰事中持續對俄羅斯構成壓力，另外還提供正與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」對抗的以色列約一百億美元，以及對台灣的若干援助。按照規定，參院表決至少得取得六十票，才能停止冗長辯論逕付表決，但在一百席參院中掌握四十九席的共和黨議員，全數投下反對票，導致該案無法交付全院表決。

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此一發展形同拜登的重大挫敗。拜登六日稍早曾警告，俄羅斯總統普廷不會僅止於打敗烏克蘭，還可能會對北大西洋公約組織（NATO）某個成員國發動攻擊。拜登在發表電視演說前，剛與烏克蘭總統澤倫斯基和七大工業國集團（G7）國家領袖舉行視訊峰會，討論如何加強西方對烏克蘭的援助。澤倫斯基警告與會領袖，俄羅斯指望西方的團結會在明年「崩塌」，並說俄國已在烏俄戰爭前線加強施壓。

民主黨領袖設法打破僵局

然而，在為參議員舉行的機密烏克蘭簡報會上，數名共和黨議員由於會中未提及邊界安全憤而離席，可見援助方案通過的前景渺茫。

參院多數黨（民主黨）領袖舒默在該方案未挺過程序交付表決後，稱此為令人悲傷的一天，但強調民主黨人將設法打破僵局。舒默也附和拜登說法，呼籲共和黨人對援烏認真以對，因為一旦烏克蘭戰敗，普廷不會止步於烏克蘭，而是會更膽大妄為。

重大挫敗 拜登允在邊界問題妥協

儘管拜登批評共和黨人的立場，但也強調，只要能讓該援助方案過關，他願意「在邊界問題上做出重大妥協」。預料參院共和黨議員會提出納入邊境改革政策的替代版方案。參院共和黨首席移民與邊境問題談判代表藍福特（James Lankford）在投票前表示，他們明確表明立場堅定，就是該解決邊境安全的時候了，「我們的南部邊境完全失控」。

此外，美國國務院六日宣布對烏克蘭提供價值一．七五億美元的軍事援助，其中包括供高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬斯）使用的飛彈、反坦克系統，以及高速反輻射飛彈。國務卿布林肯說，除非國會通過援助烏克蘭的補充經費，否則這將是美國能提供給烏克蘭的最後一批安全援助方案之一。美國國防部長奧斯汀則表示，將透過加強美國和烏克蘭國防工業基地的夥伴關係，強化烏克蘭長期維持其關鍵能力，以阻止俄羅斯侵略。

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