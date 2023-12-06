不放過周庭 港特首︰終身追捕

前香港民運領袖周庭在加拿大接受媒體訪問，對自己棄保流亡的決定表示不後悔。（路透）

2023/12/06 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在加拿大求學的香港民運領袖、前「香港眾志」副秘書長周庭（見圖，路透），三日宣布不會再履行「港區國安法」保釋條件，返回香港報到，港府揚言對她展開終身追捕。周庭還踢爆港警「中國式」脅迫手段內幕，讓專家直呼有如新疆式的「思想改造」。

專家︰新疆式思想改造

港府四日兩度發表聲明，指周庭公然在社交媒體表示將棄保潛逃，罔顧法紀。香港特首李家超五日指控周庭涉嫌勾結外國或境外勢力，對國安構成威脅，強調警方原本嘗試以「寬大態度」處理周庭案件，卻遭到欺騙，警方和執法人員深感失望。李家超聲稱，除非周庭自首，否則港府將「全力追捕、終身追捕」。

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李家超還批評周庭試圖營造個人形象，行為「可恥」，但對於周庭指稱在國安處人員陪同下前往深圳參觀和撰寫「悔過書」，才獲准取回護照，以及當局日後是否因此限縮其他被捕人士的保釋條件，李家超均未正面回應，僅表示不會討論個案細節。

周庭三日披露，她在八月間由香港警務處國安處人員陪同前往深圳「一日遊」，被迫表明「自己對過往的政治參與感到後悔」，過程宛如「愛國洗腦教育」，回港後還被要求寫下「感謝信」，以換取警方交還護照離港升學。

以往香港鮮少聽聞有人被迫寫「悔過書」，或像中國維權人士般被「安排旅遊」，但流亡海外的前香港立法會議員許智峯告訴「自由亞洲電台」，周庭不是第一個遭遇這類手段的人。「美國之音」（VOA）引述前中國政協委員劉夢熊報導，港警對待周庭的方式，可能是參考毛澤東在中國特赦國民黨及偽滿洲國戰犯的「思想改造」。

加拿大媒體都以顯著篇幅報導周庭，稱她是「在北京鎮壓下，最新逃離香港的異議人士」。加拿大公民力量促進會主席王璐向中央社表示，最近有許多港人受到政治壓迫而移居加拿大，但有「很多個周庭」還在香港。

另一方面，香港南華早報專門報導中國國防及外交新聞的資深記者陳敏莉，十月底前往北京採訪「香山論壇」後失聯至今，恐遭當局留置。卡達「半島電視台」五日引述消息人士報導，去年有另一名該報記者前往中國後，也一度失聯數個月，之後雖返回香港，但轉換採訪路線，報導政治敏感性較低新聞，但已九個月沒有發稿，不知是否仍然在職。南早對此未予回應。

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