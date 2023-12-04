美最高將領布朗：已做好因應美中衝突準備

美國最高將領、參謀首長聯席會議主席布朗二日強調，美國努力避免與中國發生軍事衝突，但已做好因應這類衝突的準備。（美聯社檔案照）

2023/12/04 05:30

強調美國也須關切中國對台非軍事施壓

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國最高將領、參謀首長聯席會議主席布朗二日表示，美國人應該擔心中國入侵台灣的可能性，美國也必須關注中國對台灣施加壓力，即使不是軍事形式。布朗並強調，美國努力避免與中國發生軍事衝突，但已做好因應這類衝突的準備。

布朗在加州錫米谷出席「雷根國防論壇」，接受「福斯週日新聞」訪問時，發表上述言論。主持人問布朗：「今年有七成三的美國人在接受調查時表示，他們有些擔心中國實際入侵台灣的可能性。您過去曾經說過，不認為中國會採取實際行動攻占台灣，這在後勤上很難做到。但中國會透過其他方式向台灣施壓。你認為會有什麼結果？」

請繼續往下閱讀...

布朗回答：「只要想想香港發生的事情就知道了，我想說的第一件事是，我們希望，而且我們都應該擔心，無論它是否會發生。」他強調，嚇阻之所以如此重要，部分原因就是為了避免衝突，同時美國必須關注中國對台灣施加的壓力，即使不是軍事形式。

布朗說：「中國正在向台灣施壓、向印太地區的國家施壓，無論是在經濟上，還是在某種程度的軍事上，我們已經看到中國持續施壓，希望使台灣或其他國家屈服，以達到自己的目的。」

恢復軍事溝通管道 仍在等中方回應

稍早，布朗在「雷根國防論壇」發表演說，被要求評論一項民調結果，其中顯示五十一％美國人認為中國是美國「最大威脅」，七十四％美國人認為美中會在五年內爆發軍事衝突。布朗回應：「首先，我想告訴他們，應以美軍為豪，我們為一切情況做好準備。但同時我們也努力避免衝突發生。」

布朗也強調與中國保持軍事溝通管道暢通的重要性，以避免誤判，但他仍在等待中方就恢復軍事溝通做出回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法