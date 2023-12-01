氣候峰會杜拜召開 促淘汰化石燃料

聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（COP28）十一月三十日揭幕，上屆氣候峰會主席、埃及外交部長蘇克里（左）與本屆會議主席、阿拉伯聯合大公國工業與先進科技部長賈比爾（右），一同舉起象徵峰會展開的議事槌。（歐新社）

2023/12/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕聯合國氣候變化綱要公約締約方第廿八次會議（COP28）十一月三十日正式在阿拉伯聯合大公國的杜拜登場，持續兩週的會議預計吸引超過九萬七千人參加、打破歷次紀錄。

聯合國氣候變化綱要公約執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）與峰會主席賈比爾（Sultan Al Jaber）均表示必須淘汰導致全球暖化的化石燃料；首日氣候峰會的重大成就是將近兩百國同意落實上次會議的成果，正式啟動受全球暖化相關自然災害所苦的弱國所尋求的氣候「損失與損害」（loss and damage）專款基金。

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啟動損失與損害專款基金

COP28登場前，聯合國世界氣象組織提出警訊，表示今年全球氣溫將比工業化之前的均值高出攝氏一．四度，創下有紀錄以來最熱的一年，凸顯世界各國領袖解決氣候變遷問題的急迫性。之前升溫幅度最高的一年是二○一六年，當年氣溫比工業化之前的均值高了攝氏一．二度。

啟動氣候「損失與損害」專款在首日的氣候峰會上獲得各界讚揚與贊助數億美元的承諾，但與會代表也警告，協助易受氣候變遷所害的國家還需更多努力。身兼阿拉伯聯合大公國國營阿布達比國家石油公司執行長的賈比爾稱此專款基金的啟動是締造歷史，也是氣候峰會首度在會議首日就通過決定，速度驚人，「這證明我能兌現承諾」。

許多富裕國家隨即宣布貢獻資金，包括歐盟提供二．二五億歐元、峰會東道主阿聯一億美元、德國一億美元、英國四千萬美元、美國一七五○萬美元以及日本一千萬美元，但仍遠不及開發中國家主張涵蓋天災損失所需的一千億美元。

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