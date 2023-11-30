獲封北韓新星女將軍 金正恩女兒金主愛將接班？

據稱北韓領導人金正恩愛女金主愛已被封為「新星女將軍」，可能意味著金主愛將成為金正恩接班人。（法新社）

2023/11/30 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓日前成功發射軍事偵察衛星後，最高領導人金正恩的女兒金主愛（譯音，Kim Ju Ae）被吹捧為「北韓新星女將軍」，儘管南韓政府對此並未發表更多評論，但有分析家認為，此舉可能被解讀為金正恩有健康問題，將火速任命接班。

分析家：疑金正恩健康出問題 火速安排接班

請繼續往下閱讀...

金主愛二○二一年十一月首次出現在新型洲際飛彈試射現場，被稱為「親愛的子弟」，之後她的頭銜升級為「尊敬的子弟」。「自由亞洲電台」報導，北韓廿三日慶祝軍事偵察衛星「萬里鏡一號」發射成功，而金正恩在國家安全部、國防部等講座上，把金主愛神化為「新星女將軍」。消息人士稱，講座還談到，偵察衛星成功發射，開啟了北韓的太空強國時代，而未來會因為「新星女將軍」的帶領更加閃耀。另位北韓消息人士稱，全世界都會尊敬女將軍。

前北韓官員：金主愛複製當年金正恩造神化

南韓中央日報報導，曾任北韓駐英國大使館官員、在二○一六年叛逃的南韓執政黨國民力量議員太永浩廿八日在臉書發文稱，北韓若利用這次衛星發射，成功對金主愛進行造神和偶像化運動，就意味北韓最高領導層已經完成任命金正恩女兒為接班人的內部程序。

太永浩回憶，當北韓前領導人金正日因中風行動不便，被民眾察覺而消息傳開，二○○九年初，北韓當局開始對廿四歲的金正恩偶像化、給他「金大將」稱號，並強迫全民頌唱名為「腳步」的歌曲，北韓民眾當時便認為接班人任命過程已經結束。太永浩說，如果北韓開始崇拜金主愛，把她跟衛星發射的成功做連結，那金正恩的健康可能有問題，才迫切找接班人。

對此，南韓政府目前沒有證實金主愛獲封「新星女將軍」的消息。統一部相關人士說，現在還在密切了解北韓情勢，沒收到可靠消息。

今年二月，北韓公布新版郵票圖稿時，也首度出現金主愛的照片。八枚郵票中，有五枚印有金主愛公開露面的照片，包括她和金正恩牽手走在飛彈的機動發射器前，以及兩人和軍隊的合影。更早前，金主愛與金正恩一同出席北韓建軍七十五週年閱兵式，當時外界便已猜測她有可能被培養為接班人。

不過，此前南韓國家情報院曾分析，金正恩至少有一個兒子（即金主愛的哥哥），還有一個外界不知性別的孩子，平壤吹捧金主愛，可能只是強調第四代血統世襲的正當性；在這個一直由男性主導的王朝中，金主愛成為繼承人的可能性不大。

據稱北韓領導人金正恩愛女金主愛已被封為「新星女將軍」，可能意味著金主愛將成為金正恩接班人。圖為金正恩父女23日和參與軍事偵察衛星發射計畫的科學家合影。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法