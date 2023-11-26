大麥克套餐淪通膨迷因 拜登難招架

美國Tiktok一個影片講述在麥當勞購買一個限量版漢堡套餐，價格高達16.1美元，但在轉傳中被人誤以為是「大麥克」套餐。（取自網路）

2023/11/26 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國網路上近來有一支影片走紅，為民眾在麥當勞購買一份限量版的四盎司煙燻牛肉培根堡套餐，要價高達十六．一美元（約五一三台幣），但在社群媒體瘋傳下，被錯誤描述成實際價格其實更低的「大麥克」套餐。白宮很快注意到這起「迷因」，並視此為經濟問題被誇大的案例之一。面對即將到來的大選，對於該主打拜登政府已有效控制通膨，還是追打大企業和共和黨才是罪魁禍首，成為民主黨陣營的棘手難題。

華盛頓郵報廿四日指出，這支影片最初是在去年十二月底上傳，最近隨著麥當勞發布最新財報，再次成為熱門議題，紐約郵報、華盛頓觀察家報、Newsmax等十多家媒體引述報導，還有YouTube影片將原作者購買的限量版套餐，錯誤描述成大麥克套餐，最後被Twitchy等保守派網站當成批判拜登經濟政策造成通膨失控素材。

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白宮數位戰略辦公室很快注意到這起「迷因」，並視此為美國經濟問題被誇大的案例之一。白宮官員表示，通膨狀況穩步緩和中。截至今年夏天，美國麥當勞「大麥克」套餐的平均價格為五．五八美元（約一七八台幣），雖比拜登上任前的四．八九美元（約一五六台幣）漲價逾十％，但並非網路上誤傳的十六．一美元。

類似「大麥克」的難題反映出拜登幕僚和民主黨高層在明年大選前最棘手的挑戰。儘管美國通膨率已降至可控的三％，且勞動市場依舊活絡，但選民仍然指責拜登經濟成果差。隨著可能回鍋參選的前總統川普將嘲笑拜登經濟表現當作競選策略之一，拜登政府更急於改善經濟訊息。

然而，一些幕僚對於讓拜登冒著與公眾脫節的風險來歌頌經濟感到不安。某些民調機構和民主黨人也認為，拜登應該集中精力批評大企業和共和黨人造成一般民眾的經濟狀況惡化。不過，有證據顯示，社群媒體正在助長選民焦慮。數位行銷顧問加漢表示，儘管美國通膨明顯降溫，經濟成長依然強勁，失業率也接近歷史低點，但Tiktok上圍繞「經濟崩潰」的討論在過去一個月達到白熱化，觀看次數高達數千萬。

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