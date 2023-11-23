中國擴張 將助斐濟造船開發港口

太平洋島國斐濟表示，中國可能會協助該國開發港口和造船廠。（路透檔案照）

2023/11/23 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕太平洋島國斐濟廿二日表示，中國可能會與該國合作，協助開發港口和造船廠。此事增加北京對斐濟經濟關鍵領域建立更有力關係的可能性。在此同時，澳洲宣布建立「快速援助」小組，因應太平洋地區發生網路危機，並協助區域島國辨識網路漏洞。

向來對中國在太平洋島國擴張足跡保持謹慎的斐濟，總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）廿二日宣布這項消息時，讚揚北京過去在新型冠狀病毒、農業和基礎建設上對斐濟的援助。他向國會表示，斐濟港口設施和造船廠的現代化，是永續經濟發展的「關鍵焦點」，由於中國在造船上「具有全球競爭力」，「我預期在這方面的努力上可能與中國合作」。

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中國外交部發言人毛寧廿二日回應此事，指出兩國「是好朋友、好夥伴」，在基礎設施等領域務實合作，有助於斐濟經濟社會發展；中國與包括斐濟在內的太平洋島國合作，「始終堅持相互尊重、平等互利、公開透明」，幫助島國實現民生改善和發展振興。

中國去年與索羅門群島秘密簽署安全協議，引發美國和澳洲等國家警惕，以及各界對中國可能在當地部署軍事力量的疑慮。中國國家主席習近平上週在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊會見拉布卡時，據稱承諾協助斐濟維護「安全與主權」，並在基礎建設方面進行合作。

在美國及其盟邦與中國激烈競逐對太平洋島國的影響力之際，斐濟一直小心翼翼在兩大強權之間取得平衡。拉布卡上月訪問澳洲，被問到中國在該區域的安全角色時說，他傾向與民主「傳統朋友」打交道，他也提倡成立南太平洋的「和平區」。

澳設援助小組 防網路危機

澳洲政府廿二日表示，將斥資二六二○萬澳幣（約五．五億台幣）建立「快速援助」小組，因應在太平洋區域發生的網路危機。另一筆規模一六七○萬澳幣（約三．五億台幣）的計畫，則將協助太平洋島國辨識網路漏洞。太平洋島國萬那杜去年遭駭客攻擊，癱瘓網路系統，政府、醫院和法院電腦系統被封鎖數週，當時澳洲曾派遣安全專家前往協助。

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