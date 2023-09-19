美官員︰中國暫停發射間諜氣球

中國間諜氣球今年初入侵美國領空，遭美軍戰機擊落，但美國官員表示，此後並未再發現中國發射間諜氣球。（美聯社檔案照）

2023/09/19 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國一枚間諜氣球今年初飛越美國上空，導致準備回溫的美中兩國瞬間冷卻。美國官員近日表示，事件後就未再觀測到中國發射間諜氣球，分析指此可能是北京試圖讓美中關係穩定下來，以促成兩國領袖在年底前會晤。

美國有線電視新聞網（CNN）和紐約時報報導，美國官員及熟知美國情報的消息人士指出，自二月間飛越美國的中國高空偵察氣球被美方戰機擊落以來，中國高層似乎已做出不再發射更多氣球的決定，因此美方並未觀察到任何新的發射跡象。然而，美方不清楚中方的氣球計畫會暫停多久，考量中方在該計畫上的投資，很可能日後還會重啟。中國駐美大使館發言人劉鵬宇則重申，此事是「意外的孤立事件」。

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試圖穩定美中關係 以促成拜習會

消息人士指稱，美國情報界認為，中國國家主席習近平無意讓氣球飛越美國，甚至還在事件發生後譴責操作人員。拜登六月間也曾說，習近平不知氣球下落，在美國擊落氣球後，習「非常沮喪」。拜登還說，習近平是「獨裁者」，當獨裁者不知道發生什麼事時，就會感到尷尬。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員、前中央情報局（CIA）資深中國問題分析師張克斯（Christopher Johnson）表示，在拜登和習近平十一月可能於舊金山亞太經濟合作會議（APEC）峰會會晤之前，暫停氣球計畫或許是中國試圖穩定美中關係的方式之一；雖然中國不太可能公開承認氣球是間諜計畫的一環，也不會宣布不再對美國進行這類監視，但悄悄中止計畫是「積極的一步」。至於是否重啟計畫，或將取決於「拜習會」是否舉行。

聯邦調查局（FBI）已完成對氣球殘骸的分析，五角大廈也在六月間宣布，美方評估氣球在飛越美國時並未蒐集情報。據了解，技術專家認為，氣球的傳感器在美國上空從未被啟動。不過，美國官員仍表示，中方稱氣球純屬民用的說法並不正確。美軍參謀首長聯席會議主席密利十七日也在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目中談到，根據美國軍方對該氣球的「高可信度」評估，氣球並未蒐集情報，「這是一枚間諜氣球，但我們非常確定它沒有得到任何情報，也沒有將任何情報回傳中國」。

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