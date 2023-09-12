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日首波核廢水排放無異常 還有3波

日本福島核一廠含氚廢水的第一階段排海作業，在十日告一段落。（美聯社檔案照）

日本福島核一廠含氚廢水的第一階段排海作業，在十日告一段落。（美聯社檔案照）

2023/09/12 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本福島核一廠含氚廢水的第一階段排海作業，在十日告一段落。東京電力公布十一日宣布，十九天的排放總量為七七八八噸，含氚總量約一﹒一兆貝克（Bq）。東電在核一廠三公里外的十個地點採樣檢測氚濃度，均遠低於排放基準，第二階段排放最快九月底至十月上旬進行。

日本在上月廿四日起啟動福島核一廠含氚廢水排海作業，經過多核種淨化裝置（ALPS）等處理的廢水，以大量海水稀釋後，氚濃度降到國家標準的四十分之一以下，再以海底管線排放到距離海岸約一公里的海中。

東電計畫今年度分四次排放總量約三萬一二○○噸的廢水，第一階段十九天已排放七七八八噸，在確認處理水放射性物質濃度和設備檢查完畢後，最快於本月底啟動第二階排海作業。

十九天的排海作業中，東電、政府及福島縣均對核一廠周邊的海水和魚類進行濃度檢測，並未發現異狀。東電十日在作業完畢後，在距離核一廠三公里外的十個地點採樣檢測氚濃度，十一日公布檢測結果，最大濃度為每公升約七﹒八貝克。日本政府規定，濃度若高於每公升七百貝克，即必須立即停止排放，但採樣檢測結果均遠低於上限。

中國反日情緒似降溫

另一方面，中國政府利用日本排放含氚廢水鼓動反日情緒，衝擊日中關係。不過，中國駐日大使吳江浩九日在中國官方主辦的「二○二三中國節」於東京開幕時表示，儘管兩國關係目前面臨複雜困難局面，但中日關係的「重要性沒有變」，中日和平友好條約確定的「和平友好合作大方向不能變」，似乎已有降溫趨向。

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