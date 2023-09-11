「超級嘉魯達之盾」 美率印尼、澳洲等19國聯合軍演 劍指中國

來自美國、印尼、澳洲和其他盟軍的數千名部隊，十日在年度「超級嘉魯達之盾」聯合演習中，舉行裝甲戰力演練。（法新社）

2023/09/11 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國日益擴張引發多國警惕，做為年度「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）聯合演習的重頭戲，來自美國、印尼、澳洲和其他盟軍的數千名部隊，十日在印尼爪哇島舉行裝甲戰力演練，澳洲更自越戰以來，首度在海外部署主戰車（MBT）。

爪哇島演練裝甲戰力 澳洲越戰後首度海外部署主戰車

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「超級嘉魯達之盾」在多個地點舉行，包括印尼最外圍、位於南海的納土納群島（Natuna Islands）周邊水域。美國與印尼自二○○九年起舉行這項年度實彈聯合演習，其他國家則自前年起陸續加入。今年軍演八月卅一日於東爪哇省沿海地區巴紐旺宜（Banyuwangi）登場，為期兩週，不僅人數多達五千人，更有共十九國參與，規模驚人，其中澳洲、日本、新加坡是在去年加入，英、法兩國則是今年新增的成員。

今年還有另外十二國，包括汶萊、巴西、加拿大、德國、印度、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、南韓、東帝汶等，都派員觀察。

美聯社報導，十日進行的裝甲演練項目中，澳洲軍隊出動五輛M1A1艾布蘭（Abrams）主戰車，印尼則出動兩輛「豹二」（Leopard-2）戰車，這是自越戰以來，澳洲首次在本土之外部署主戰車。

美國拜登政府一直強化印太地區的軍事合作，以安撫因北京在南海日益挑釁而感到震驚的盟友，南海已成為美中對峙的戰場；中國則認為，這項規模迅速擴大的軍演是一大威脅，指控美國在印太地區建立類似北大西洋公約組織（NATO）的軍事聯盟。

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