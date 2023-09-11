英國會研究員涉當中國間諜被捕 英相蘇納克 向中國總理李強表嚴重關切

英國警方逮捕一名涉嫌充當中國間諜的國會下議院研究員，在數年期間與執政黨保守黨多名議員有過接觸，包括下院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）。圖為柯恩詩（中）去年十二月率團訪問台灣。（路透檔案照）

2023/09/11 05:30

英國高層官員稱「前所未見」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國「泰晤士報」九日獨家報導，英國警方三月逮捕兩名男子，其中一人為國會下議院研究員，涉嫌充當中國間諜，曾接觸多名掌握機敏資訊的議員，被視為中國對英滲透行動的重大升級。英國高層官員表示，國會研究員為中國擔任間諜「前所未見」，可能是英國國會涉及敵意國家的最嚴重安全漏洞之一。英國首相蘇納克在印度參加廿國集團（G20）峰會期間，也當面向中國國務院總理李強表達嚴重關切。

倫敦警察廳表示，涉案的下院研究員為英國籍，年約廿多歲，三月十三日在愛丁堡被捕。同日，另一名卅多歲男子也在牛津郡被補。兩人被依一九一一年「官方保密法」第一條有關「損害國家安全或利益」之罪行逮捕，住家都遭搜索。警方反恐部門隨後展開一連串調查，兩人則獲保釋候審，期限到十月初。

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曾接觸多名掌握機敏資訊議員

據報導，該名下院研究員從事國際政策研究，過去曾在中國工作，在長達數年期間參與英國議員的對外政策相關工作，包括對中關係，與執政黨保守黨多名議員有過接觸，包括下院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns），以及前外委會主席、現任主掌安全事務的內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）等。圖根哈特強調，去年夏天競選保守黨黨魁時，已與該名研究員斷聯；柯恩詩則婉拒回應。

柯恩詩和圖根哈特均被視為對中「鷹派」。柯恩詩多次指出中國對英國主權和安全構成威脅，曾在去年十一月底率團訪問台灣；圖根哈特也曾指責砲轟「暴政」，並在今年稍早會見訪英的台灣數位發展部部長唐鳳。英國安全官員懷疑，該名研究員或許在中國期間就被吸收，返英主要任務之一就是滲透對北京採批判立場的政治人物。英國政府消息人士則透露，該名研究員成功讓部分後座議員從對中強硬轉變為冷漠。

前英國國家安全副顧問麥金尼斯（Paddy McGuinness）以「魯莽」、「嚴重升高局勢」形容此事，抨擊中方才是任意介入他國內部事務的慣犯。他認為，中國長期試圖滲透英國國會，最新手法更具侵略性、更難偵測，不光是為了取得機敏資訊，也是為了引導、形塑各政黨政策。

麥金尼斯研判，還有其他案例尚未曝光，而中國情報機構此次是「嚴重失算」，反將促使英國對中態度更強硬。英國對內情報機構「軍情五處」（MI5）去年一月就罕見向國會示警，以「克麗絲汀‧李」（Christine Lee）之名遊走英國政壇的律師李貞駒，與中共統戰部有關，秘密運用來自中國和香港的資金進行政治干預活動。

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