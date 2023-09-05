政權面臨危機 中國動員全民反間諜

中國政府動員全社會反間諜， 學者不再與外國人見面，文化場館取消外國音樂家演出，這類群眾運動反映中共政權面臨深刻的合法性挑戰和危機。（路透檔案照）

2023/09/05 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國七月一日起實施新版「反間諜法」，加強國安機關執法權力的同時，也大幅擴張對間諜行為的定義。紐約時報指出，中共正在動員一般民眾防範國家所面臨的威脅，這場運動模糊了警惕和偏執之間的界線，反映中共政權面臨合法性挑戰。

紐約時報四日報導，中國經濟正面臨多年來最嚴重的減速，但國家主席習近平似乎更關注國家安全，和防止黨的控制受到威脅，五月間曾指示「要堅持底線思維和極限思維」，要求官員做好「實時監測」，「突出實戰實用鮮明導向」。最高權力層不明原因的人事變動（包括外交部長和兩名高階將領突然被免職）暗示，習可能擔心自己對權力的控制受到威脅。此外，中國與西方的關係也愈來愈緊張。

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紐約大學現代中國史教授陳兼表示，這反映出中共政權面臨深刻的合法性挑戰和危機；中國政府認為，敵對勢力無所不在，因此動員全社會防範國家所面臨的威脅，顯示一種與毛澤東當年發動一系列大規模運動相呼應的情況，其中最著名的是文化大革命。儘管當前中國社會已不太可能輕易掀起瘋狂的群眾運動，但反間諜運動在規模和普及程度方面確實引人注目。

與外國人聯繫都可能被懷疑

紐時指出，北京推動全民反間諜運動的核心效果或目標，是讓即使與外國人的聯繫再微小，都可能遭到懷疑。這種趨勢已擴展到交流最盛行的文化領域，一些中國學者已停止與外國人見面，全國各地的展演場館也取消外國藝術家的表演。

中國高鐵車廂不斷播放影片，警告乘客在拍攝照片上傳網路時要小心，以免捕捉到敏感訊息。政府辦公室張貼「築牢反間諜的國家安全人民防線」海報，提醒任何辦理文件的公民。在雲南省，地方政府發布影片，展示彝族男女穿著傳統服飾，歌頌國家安全法，「知情不報法追究，包庇罪犯要坐牢。」還有湖南省某個機場禁止特斯拉（Tesla）汽車進入停車場。

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