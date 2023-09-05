涉間諜刺探 中國觀光客 闖美軍重地上百起

一群自稱是觀光客的中國人，企圖闖入美國阿拉斯加州的韋恩萊特堡基地。該基地是主要負責北極作戰的美國陸軍第十一空降師駐地。（美聯社檔案照）

2023/09/05 05:30

大多數聲稱誤入 華府疑是蒐集情資

〔編譯陳成良／綜合報導〕華爾街日報四日獨家披露，美國近年發現約一百起中國公民在無合法授權下、試圖進入美國軍事重地和敏感設施的案件，他們多半自稱是觀光客，誤入相關地點，但華府認為背後可能涉及間諜刺探活動。

據報導，美國國防部、聯邦調查局（FBI）等政府機關去年進行檢討，試圖對這類事件加以防範。自從今年二月中國間諜氣球闖入美國領空後，此事再度讓外界懷疑，中國政府正使用非傳統手段在美國本土蒐集情資，無論是接近美軍基地，還是憑藉可能用於間諜活動的商業設備。

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官員指出，這類「擅闖者」（gate-crashers）試圖在未獲適當授權情況下，闖入美國軍事基地，包括新墨西哥州一名進入美國飛彈試射場的中國公民，以及出現在佛羅里達州火箭發射基地附近混濁水域的潛水者。美國官員將這類事件視為一種間諜活動，似乎是為了刺探美國軍事設施和其他聯邦機構的安全措施。知情官員表示，這些擅闖者通常是中國公民，他們臨時接到任務，還要向中國政府回報情況。

報導指出，這些案件有時發生在遠離商業機場、且幾乎沒有旅遊景點的偏遠地區。最近發生的一起案例中，一群自稱是觀光客的中國人，企圖進入阿拉斯加州的韋恩萊特堡基地，還說他們在基地內的商務旅館訂了房。該基地是主要負責北極作戰的美國陸軍第十一空降師駐地。

趁機偷拍通訊設備、安全警衛部署

美國軍方和其他官員都說，擅闖基地的問題日趨頻繁，而且愈來愈令人擔心。每天都有上萬人到了美軍基地大門前，在接受盤問後掉頭離開的案例；但也有一些情節較嚴重的案例，包括多起是中國人在美軍管轄範圍內拍照，或是參觀白宮時離開指定參觀區域，拍攝通訊設備和安全警衛部署等，甚至利用無人機強化偵察行動。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員哈定（Emily Harding）說，情報圈很清楚中國這種低層級的情報蒐集手段、即所謂的人海戰術。

五角大廈及國土安全部（DHS）均未回應置評請求。中國駐美大使館發言人劉鵬宇則批評該報導惡意虛假指控，呼籲美方放棄冷戰思維、停止毫無根據的指控。

民主黨籍聯邦眾議員、也是眾院情報委員會成員柯羅（Jason Crow）表示，這些事件令人擔憂，國會可能會考慮就此問題立法。柯羅說，議員擔心部分案件會被忽視，因為大多數關於非法闖入的法律都是州級和地方法律，而非聯邦法律。

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