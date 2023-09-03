中國瘋抓諜 重慶推地方版反間諜法

中國七月實施新版「反間諜法」後，重慶市隨即推出規範更具體的地方法令，外界預料將有更多城市仿效。圖為今年三月的中國全國人民代表大會會議。（法新社檔案照）

2023/09/03 05:30

重慶市反間條例過猶不及

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國七月一日起實施新版「反間諜法」，擴大對間諜行為的定義，也強化國安單位執法權力，令外商和外籍人士如坐針氈。九月起，四大直轄市之一的重慶也開始施行「反間諜工作條例」，為中國首部地方性配套措施，且比「反間諜法」更具明確性和針對性。

快遞公司營運也須接受國安審查

重慶市人民代表大會常委會七月底審議通過的「重慶市反間諜工作條例」僅廿九條，在「反間諜法」基礎上訂立更詳細、更嚴厲的規範，包括對重慶市各機關安排的海外交流和旅行進行嚴格審查，要求駐外機構和人員制定政治上的「安全計畫」，除了在媒體上廣泛宣傳反間諜內容外，公務員訓練和大學課程也須加入反間諜內容，就連快遞服務公司也必須接受國安審查才能營運。

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中國國家安全部稱讚重慶市「快速配套立法」，展現地方立法「簡單、快速、有效」特點。該部自「反間諜法」實施以來，已宣布破獲兩起中國公民在海外遭美國中央情報局（CIA）收買策反的案件，並公開呼籲人民提高警惕，協助檢舉抓捕間諜。

針對重慶成為全國抓諜「急先鋒」，旅居加拿大的前北京執業律師賴建平向自由亞洲電台（RFA）表示，重慶不過是打頭陣，之後一定會有更多地方跟進，與文化大革命時期「放衛星」風氣相似，多是「吹牛皮、說大話」。重慶一名方姓市民則說，當地政府已發送手機簡訊通知，「我估計他們就是想標新立異，目的是討主子（習近平）歡心，同時也對習近平的國內政治對手『敲山震虎』，包括嚮往民主自由的普通百姓」。

中小學教導檢舉父母 監督鄰居

另一位張姓市民表示，前重慶黨委書記薄熙來垮台後，習近平親信陳敏爾曾執掌重慶，但重慶抗爭民眾多、力度大，最新的反間諜條例可能與此有關。他還自曝以嘲諷語氣回覆政府簡訊：「先抓許家印（恒大集團總裁），他偷走我們兩兆（人民幣），這麼大一個間諜從上到下都發現不了，這個責任誰負？」張先生還表示，相關反間諜教育已在當地學校展開，一些中小學已在教導孩子檢舉自己的父母、監督鄰居等。

轉嫁執政風險 抓諜變全民運動

張先生認為，現在的中國社會人民不穩，當局在不得人心下，高壓維穩不會有效，「我相信這一切都是暫時的，是崩潰的前夜」。賴建平提出類似觀點，指中國目前內政、外交、經濟、軍事和科技都不穩定，這是當局強化反間諜運動的另一原因，將執政風險曲解、轉嫁成國安風險，「如果它沒有強烈的執政風險感，就不會這麼瘋狂」。

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